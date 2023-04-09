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Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
Настала пора разбивать свои копилки.
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Неумолимо приближающийся запуск GeForce RTX 4070 заставляет сотрудников онлайн-магазинов усердно наполнять прайс-листы новыми моделями видеокарт: на протяжении нескольких дней компьютерная общественность могла изучать ценники ряда новинок от ZOTAC, ASUS, MSI и PNY, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником I_Leak_VN, опубликовавшего пару скриншотов с ценниками, имеется возможность ознакомиться со стоимостью видеоадаптеров, разместившихся на страницах вьетнамского ритейлера bp store.

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Источник изображения: MSI

Согласно представленным данным, наиболее доступной из представленных новинок оказалась ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Trinity OC с ценником в 17990000 вьетнамских донгов (770 долларов США), ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 оказалась чуть дороже, оценённая в 18490000 вьетнамских донгов (790 долларов США), за MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X просят уже 18990000 вьетнамских донгов (810 долларов США), стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition и MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC составляет 19990000 вьетнамских донгов (850 долларов США), а MSI GeForce RTX GAMING X TRIO предлагают за 22990000 вьетнамских донгов (980 долларов США).

Ценники ряда моделей переваливают за отметку в $1000: так, за ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 просят 24490000 вьетнамских донгов (1040 долларов США), MSI GeForce RTX 4070 SUPRIM X оценена в 24990000 вьетнамских донгов (1070 долларов США), ценники GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 ELITE и ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 OC Edition составляют 25990000 вьетнамских донгов (1110 долларов США), а наиболее дорогую из представленного списка модель в лице GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 MASTER предлагают за 26990000 вьетнамских донгов (1150 долларов США).

Источник изображений: Twitter, I_Leak_VN, bp store

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Естественно, учитывая рекомендованную стоимость GeForce RTX 4070, составляющую $599, представленные ценники вряд ли являются финальными и в ближайшем будущем, судя по всему, подвергнутся изменению.

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#asus #msi #gigabyte #zotac
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