Настала пора разбивать свои копилки.

Неумолимо приближающийся запуск GeForce RTX 4070 заставляет сотрудников онлайн-магазинов усердно наполнять прайс-листы новыми моделями видеокарт: на протяжении нескольких дней компьютерная общественность могла изучать ценники ряда новинок от ZOTAC, ASUS, MSI и PNY, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником I_Leak_VN, опубликовавшего пару скриншотов с ценниками, имеется возможность ознакомиться со стоимостью видеоадаптеров, разместившихся на страницах вьетнамского ритейлера bp store.

реклама

Источник изображения: MSI

Согласно представленным данным, наиболее доступной из представленных новинок оказалась ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Trinity OC с ценником в 17990000 вьетнамских донгов (770 долларов США), ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 оказалась чуть дороже, оценённая в 18490000 вьетнамских донгов (790 долларов США), за MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X просят уже 18990000 вьетнамских донгов (810 долларов США), стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition и MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC составляет 19990000 вьетнамских донгов (850 долларов США), а MSI GeForce RTX GAMING X TRIO предлагают за 22990000 вьетнамских донгов (980 долларов США).

Ценники ряда моделей переваливают за отметку в $1000: так, за ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 просят 24490000 вьетнамских донгов (1040 долларов США), MSI GeForce RTX 4070 SUPRIM X оценена в 24990000 вьетнамских донгов (1070 долларов США), ценники GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 ELITE и ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 OC Edition составляют 25990000 вьетнамских донгов (1110 долларов США), а наиболее дорогую из представленного списка модель в лице GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 MASTER предлагают за 26990000 вьетнамских донгов (1150 долларов США).

Источник изображений: Twitter, I_Leak_VN, bp store

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Естественно, учитывая рекомендованную стоимость GeForce RTX 4070, составляющую $599, представленные ценники вряд ли являются финальными и в ближайшем будущем, судя по всему, подвергнутся изменению.