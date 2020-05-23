Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С падением запрета на публикацию обзоров настольных процессоров Intel 10-го поколения недостатка в материалах, посвящённых новинкам, не наблюдается, однако на первых порах в большинстве из них уделялось внимание лишь топовым моделям соответствующих семейств, но ряд ресурсов восполняют данные пробелы: так, специалисты немецкого сайта ComputerBase решили подвергнуть тестированию самую доступную модель семейства Core i5 10-го поколения, а именно Intel Core i5-10400F.

анонсы и реклама Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Ryzen 4000 серии в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Прежде всего, стоит напомнить, что настольный процессор Core i5-10400F получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой гиперпоточности и отличается следующими частотными характеристиками: в базовом режиме новинка функционирует на частоте 2,9 ГГц, а в максимальном её значение может достигать 4,3/4,0 ГГц при активности одного/всех ядер. Номинальный уровень TDP новинки составляет 65 Вт. Графическая подсистема модели деактивирована, о чём свидетельствует окончание «F» в именовании.

реклама

Помимо искомого процессора, тестовая система включала в себя материнскую плату ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) производства ASUS, а также оперативную память DDR4-2666. При этом «замеры» проводились как с ограничением по энергопотреблению, так и без оного. Основными соперниками для новинки стали 6-ядерные/12-поточные модели из стана AMD в лице Ryzen 5 3600 и 3600X.

реклама

В популярной утилите 7-Zip, предназначенной для компрессии/декомпрессии файлов, десктопный процессор Core i5-10400F оказался позади своих конкурентов от AMD на 14 % и 17 % соответственно.

реклама

В задачах, связанных с рендерингом тестовых сцен, ситуация мало изменилась: в популярной программе Blender новинка уступила Ryzen 5 3600 и 3600X около 9 % и 14 %, а в бенчмарке Corona 1.3 отставание составило 3 % и 8 %.

реклама

В тестовом пакете Cinebench версий R15 и R20 в однопоточном режиме модель от Intel отстала от своих соперников из стана «красной команды» на 3 % и 6 % (R15), 5 % и 10 % (R20), а в многопоточной дисциплине — на 15 % и 19 % (R15), 10 % и 14 % (R20) соответственно.

В вопросах, связанных с кодированием медиафайлов посредством программы Handbrake, процессор Core i5-10400F в сравнении с Ryzen 5 3600 и 3600X также менее производителен: новинка была медленнее своих оппонентов на 12 % и 18 %.

Работа с изображениями тоже не является сильной стороной процессора от Intel: модель «синей команды» справилась с задачей на 12-17 % медленнее.

В конечном итоге в разрезе многопоточной производительности в приложениях процессор Core i5-10400F уступает Ryzen 5 3600 и 3600X в среднем 11 % и 15 % соответственно.

А вот в играх превосходство новинки является безоговорочным: модель Intel превосходит своих конкурентов в подавляющем большинстве тайтлов. В целом настольный процессор Core i5-10400F обгоняет Ryzen 5 3600X и 3600 на 4-5 %.

Что касается энергопотребления, то при максимальной нагрузке новинка с показателем в 108 Вт располагается между Ryzen 5 3600 (90 Вт) и Ryzen 5 3600X (115 Вт).

Возможности разгона данного процессора, равно как и других моделей, лишённых индекса «K», достаточно скудны. Впрочем, ряд материнских плат на чипсете Z490 позволяют повысить лимиты по энергопотреблению и увеличить частоты памяти при помощи XMP.

Источник изображения: ComputerBase

Подводя итог, можно отметить, что настольный процессор Core i5-10400F станет отличным выбором для бережливых любителей игр, не собирающихся возиться с разгоном — при равной стоимости с Ryzen 5 3600 (около 169 евро в немецкой рознице) CPU от Intel предлагает лучшую производительность в большинстве игровых приложений.