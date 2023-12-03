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Как стало известно чуть ранее, компания ASUS намерена порадовать требовательных геймеров, в скором времени расширив свой ассортимент несколько моделями ROG Zephyrus M16 с топовым «железом», однако и о бережливых пользователях тоже не забывает, о чём сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: ASUS
Так, прайс-лист французского ритейлера PC21.FR пополнился сразу несколькими новыми моделями ноутбуков ASUS Zenbook, оснащённых энергоэффективными мобильными CPU семейства Meteor Lake с суффиксом «U»: предварительная стоимость лэптопов с процессорами Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U варьируется в пределах от 1209 до 1300 евро и от 1112 до 1142 евро соответственно.
Источник изображения: Wccftech, PC21.FR
Согласно ряду «утечек», мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155U получит 14 ядер в конфигурации 12+2, характеризующихся частотной формулой 2.7/4.8 ГГц в базовом/boost-режиме, и 24 Мбайт L3-кэша при уровне TDP в 15 Вт, в то время как Core Ultra 5 125U обзаведётся 20 Мбайт кэша третьего уровня при аналогичном энергопотреблении.
Исходя из имеющихся данных, Intel намерена представить свои мобильные процессоры семейства Meteor Lake уже через несколько дней, а именно 14 декабря, что даст старт анонсу моделей ноутбуков с новыми CPU «на борту».