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Модели ноутбуков ASUS с процессорами Meteor Lake появились в прайс-листе европейского ритейлера
Новинки получили процессоры Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U.

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Как стало известно чуть ранее, компания ASUS намерена порадовать требовательных геймеров, в скором времени расширив свой ассортимент несколько моделями ROG Zephyrus M16 с топовым «железом», однако и о бережливых пользователях тоже не забывает, о чём сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: ASUS

Так, прайс-лист французского ритейлера PC21.FR пополнился сразу несколькими новыми моделями ноутбуков ASUS Zenbook, оснащённых энергоэффективными мобильными CPU семейства Meteor Lake с суффиксом «U»: предварительная стоимость лэптопов с процессорами Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U варьируется в пределах от 1209 до 1300 евро и от 1112 до 1142 евро соответственно.

Источник изображения: Wccftech, PC21.FR

Согласно ряду «утечек», мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155U получит 14 ядер в конфигурации 12+2, характеризующихся частотной формулой 2.7/4.8 ГГц в базовом/boost-режиме, и 24 Мбайт L3-кэша при уровне TDP в 15 Вт, в то время как Core Ultra 5 125U обзаведётся 20 Мбайт кэша третьего уровня при аналогичном энергопотреблении.

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Исходя из имеющихся данных, Intel намерена представить свои мобильные процессоры семейства Meteor Lake уже через несколько дней, а именно 14 декабря, что даст старт анонсу моделей ноутбуков с новыми CPU «на борту».

#meteor lake
Источник: wccftech.com
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Сейчас обсуждают

VAKT
00:15
Чувак, мелкие коробочки c 5700u поднимут в некошерных танках фпс вдвое-втрое. Ты даже в ведьмака третьего норм играть сможешь. И даже в киберпанка, но тут фпс будет маловат. Зато размер крохотный.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Апшеронский скакел
00:12
Думаю нормально всё будет, сейчас передние кулера на 600 оборотах, ну поставлю на 1000, всё равно их на таких оборотах их не слышно. Посмотрим, не понравится - поставлю назад
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:11
кофе лейк ребята имеют ввиду
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:10
Аналогично малому поставил, только не ноут а мелкописюк на itx c 4700g + однослотовая w5500 (rx5500xt 8GB)
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
00:08
Ну не заливай - очень уж жирно
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Китя.
00:00
карта от стекла промежуток будет 2-3 см попробуй но затея не айс.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Александр
23:56
Ну да, земля же плоская, а звёзды - дырки в тверди небесной, действительно, о чём это они... надо срочно запретить астрономию, кстати, не в школах а вообще, а то удумали тут, обмоделируются своими вер...
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Апшеронский скакел
23:50
Спереди три 140 мм вентилятора, что в комплекте были два вентилятора спереди снял, поставил три своих. Хватит там воздуха для ВК. Родной вентилятор 140 мм только тот что на фото оставил
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Китя.
23:48
стекло перекрывать воздух на карте. карта жарится будет.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Апшеронский скакел
23:47
Всë есть, кроме самого райзера, ничего пилить не нужно.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
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