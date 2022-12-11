Многие хорошо помнят неприятную историю с коротким видеороликом, который снял тиктокер и ведущий игровых стримов на Твиче Некоглай (настоящее имя - Николай Лебедев), за что он был задержан в Москве, осужден за незаконное пребывание на территории РФ и депортирован в Республику Молдову, гражданином которой он является. Подробно об этом инциденте уже писал один из авторов данного ресурса в статье под названием “Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России за глумление над героем СВО” . Снятая тиктокером пародия на то, как тяжело раненный на Украине российский солдат находясь в окопе отбрасывал от себя неоднократно скидываемые с беспилотников бомбы и гранаты вызвала значительный резонанс в российском обществе и получила преимущественно негативную оценку. При том, осуждал подобное творчество широкий круг людей достаточно разных политических взглядов и даже диаметрально противоположного отношения к военному конфликту на Украине в частности. Лично от себя скажу, что считаю данную пародию как минимум не этичной в принципе.

Спустя некоторое время в СМИ появилось видеообращение, на котором Николай-Некоглай извиняется за данный ролик и говорит, что поступил как животное и больше так делать не будет. В целом, записи подобных извинений на камеру, снятых где-то в отделах МВД, с последующим тиражированием в пабликах соцсетей, телеграм-каналах и СМИ, уже стали настолько распространенной практикой, чтобы можно было считать это очередной дежурной формальностью, но тут был один нюанс, который насторожил общественность: с головы тиктокера пропал некогда пышный разноцветный волосяной покров, куда-то исчезли даже брови, зато появились следы от порезов и синяки, что наводило на некоторые подозрения касательно того, что далеко не все процессуальные действия в отношении тиктокера проходили в рамках закона. И вот, несколько дней назад сам Николай Лебедев вышел в эфир уже находясь в родной Молдове, чтобы расставить все точки над “i” в этой истории и рассказать про всё, что с ним происходило с момента задержания до момента выдворения из страны. Видеообращение было размещено на YouTube канале Некоглая, ролик достаточно длинный, длится один час и двадцать минут. Менее чем за неделю он набрал около четырёх миллионов просмотров, что в несколько раз больше, чем подписчиков на канале.

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Я просмотрел данное видео целиком и решил сделать краткий текстовый пересказ основных озвученных Николаем Лебедевым моментов, ведь история вышла действительно остросюжетной (если верить словам блогера). Сам видеоролик неплохо поставлен: в кадре обстановка, отдаленно напоминающая комнату для допросов из старых американских нуар-фильмов, а в одной из сцен даже появляются два человека в чёрной униформе без опознавательных знаков и надевают на руки Николая наручники. При этом повествование разделено на три “главы”, перед началом каждой из которых на экране появляется стилизованная под комикс заставка и играет музыка из игры Max Payne.

Отдельно отмечу, что данная статья целиком основана на оригинальном видеоролике-обращении, в ней не будет каких-либо дополнительных подробностей, кроме того, что рассказал сам Николай Лебедев на видео. Также советую относиться ко всему с разумной долей критики, так как всё написанное написано исключительно с его слов.

Чёрная полоса в некогда беззаботной жизни достаточно известного и, судя по всему, успешного тиктокера и игрового стримера началась 9 ноября. Николай рассказывает, как его хитростью выманили из элитных апартаментов в небоскребе Око, находящегося в Москва-Сити: сотрудник полиции поднялся на 74 этаж и уговорил его выйти ненадолго на улицу, при этом неоднократно просил не звонить адвокату и дал слово, что после короткого и неформального мужского разговора тиктокер вернётся к себе домой. На деле вышло всё не совсем так, как было обещано на словах - внизу Николая уже поджидала группа захвата в масках и ему пришлось проехать с сотрудниками в расположенный неподалёку Пресненский отдел (прим. - имеется в виду отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы). При этом, сотрудники не давали тиктокеру вызвать адвоката, отобрав во время поездки “на проверку” сначала один телефон, а затем, уже в отделе, и второй, с которого Николай, тем не менее, успел оповестить адвоката и скинуть свои координаты. Со слов Лебедева, ещё во время поездки двое не представившихся сотрудников в штатском настойчиво предлагали записать видео с извинениями по заранее заготовленному тексту. После прибытия адвоката к отделу, полицейские делали всё, чтобы воспрепятствовать встрече Николая с ним, вплоть до хитрых объездных маневров с целью оторваться и после заехать на территорию всё того же Пресненского отдела уже со служебного въезда. В тот же день, спустя 6-7 часов после задержания, Николай оказался в суде, где его обвинили по административной статье 18.8 КоАП РФ в нарушении правил въезда и пребывания на территории страны для иностранных граждан, вынеся штраф в размере 5000 рублей и приговорив к выдворению за пределы России.

Николай во время оглашения приговора суда

После суда видеоблогера доставили обратно в Пресненский отдел, и, со слов Николая, самые жесткие вещи с ним начали происходить именно там. Сначала у него забрали под опись оставшиеся вещи, включая кофту от Dior, фирменные наушники с рожками (в которых он записывал тот самый видеоролик сомнительного содержания, а после в них же и предстал перед судом), а также крупную сумму наличных. После чего его поместили в КПЗ, куда вскоре наведались всё те-же два человека в штатском, предлагавшие ему записать видео с извинениями ещё в микроавтобусе сразу после задержания, они говорили, что никуда не уйдут, пока Николай не извинится на камеру. Тиктокера всё это сильно развеселило, он признается, что начал дразнить незнакомцев, шутил, пел песни, приплясывал и импровизировал перед ними как мог. Этот “цирк” продолжался минут сорок, пока не пришли несколько сотрудников в чёрной униформе без опознавательных знаков, надели наручники и отвели на четвёртый этаж, где в одном из небольших кабинетов в присутствии ещё нескольких людей в гражданской одежде с 8 до 10 вечера жестоко избивали его, пытались “посадить” на литровую бутылку Coca-Cola (прим. автора - интересно, откуда санкционный напиток в отделе?), в итоге, по рассказу Николая, ему самому пришлось имитировать этот процесс, при том, что всё происходящее было снято на камеру, и мало того, опять же, со слов Николая, видеозаписи отправляли каким-то третьим лицам “на согласование”. Блогер подозревает, что избивавшие его неизвестные лица действовали не по своей инициативе, а были лишь исполнителями, в то время, как результаты его избиений и унижений должны были предоставить “заказчикам”. Также он отмечает и то, что ему угрожали публикацией данных видеоматериалов в открытых источниках, если он расскажет о том, что с ним происходило (прим. автора - как видим, публикации подобных материалов до сих пор не произошло). После этого всего Николая удалось заставить произнести извинения на камеру, но данная видеозапись нигде потом не публиковалась (прим. автора - если она на самом деле была). Но на этом истязания не закончились, Николай рассказывает, что уже после извинений его обрили налысо заранее приготовленными триммером и бритвой, сбрив абсолютно всю растительность на голове, при этом действовали очень грубо и оставив множество порезов.

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Николай показывает следы побоев

Далее Николая отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где, по его словам, издевательства над ним продолжились, но в более скрытой форме. Так, ещё конвоиры предостерегли его от рассказов по прибытии о случившемся в Пресненском отделе, намекая на то, что это повлечет какие-то неприятные последствия, а в самом центре его то помещали в переполненную камеру, где кроватей было в два раза меньше, чем людей, и все без матрасов, то изолировали одного на несколько дней в пустой десятиместной камере (как ни странно, находящейся в том же блоке, что и сильно переполненная), при этом не выводя на положенные прогулки, потом подселили к нему сильно избитого соседа, которого вынуждали унижать Николая и заставлять убираться в камере, а затем и нанести ему побои, потом к нему приезжали какие-то сотрудники в штатском, в первый раз допрашивая на тему употребления наркотиков и пытаясь собрать компромат на друзей-тиктокеров, а во второй - интересуясь тем, где блогер хранит свои деньги, якобы, в целях обеспечения их сохранности. Ещё раз напомню, что всё это описано со слов самого Николая. И это при том, что уже на следующий день после приезда в центр временного содержания, Некоглай, уже не сопротивляясь, повторно принес извинения на камеру - данная запись и разошлась по СМИ и соцсетям. На этом видео уже лишённый волос тиктокер стоит в куртке тёмного цвета, которую, с его слов, на него надели ещё в Пресненском отделе перед отправкой в центр временного содержания, предварительно сняв с какого-то пьяного бомжа, мирно спящего в коридоре.

Кадр из ролика с извинениями, записанного на следующий день после того, как Николая привезли в центр временного содержания. На голове нет волос и бровей, заметны следы порезов

Ролик с извинениями увидел в том числе и Алексей Мельников, секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания. Эта история его заинтересовала и он захотел как можно быстрее лично встретиться с блогером, при том, что попасть в центр временного содержания ему удалось лишь спустя два дня. Николай отмечает, что после визита Мельникова в центр и личного разговора с ним, условия содержания до самой депортации стали заметно лучше: до него наконец начали доходить передачи с сигаретами и его регулярно стали выводить на прогулку.

Николай во время встречи с Алексеем Мельниковым в центре временного содержания иностранных граждан

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Такая вот история в пересказе из первых уст. Что тут ещё можно сказать? Лично у меня типичное творчество популярных тиктокеров симпатий не вызывает, а злополучный видеоролик - яркий тому пример. Даже, повторюсь, без разницы чей там был солдат - российский, украинский, американский. В данном случае, это не имеет значения. Есть определённые общечеловеческие ценности, а шутки на подобные темы как минимум не этичны. Очень некрасиво вышло, это подтверждает и достаточно однозначное общественное осуждение, не смотря на то, что сам Николай-Некоглай заявляет, что оскорбить никого не хотел и глумиться не было мысли. Но вот всё рассказанное им в видеообращении (разумеется, если это правда) вызывает у меня ещё более сильное отторжение. Когда парень, которому может быть просто ума ещё не хватает в силу молодого возраста и недостатка жизненного опыта, снимает подобные видео, как сейчас говорят, ради хайпа - это неприятно, но не настолько мерзко, как полнейший беспредел и явная склонность к садизму со стороны целого ряда лиц, которые законом обязаны обеспечивать правовой порядок в нашей стране.