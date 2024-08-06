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Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI

Руководство по решению проблемы загрузки видео на YouTube при помощи программы GoodbyeDPI.
[ ] для раздела Блоги
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Данный материал представляет собой достаточно простое и понятное руководство по обходу блокировки YouTube на компьютере под управлением Windows 10 при помощи программы GoodbyeDPI. Не так давно в инфополе стали появляться слухи о нестабильной работе и высоком износе серверного оборудования Google, размещённого со стороны российских провайдеров Интернета и не обслуживаемого американской компанией с момента её ухода из России, что грозило замедлением скорости и стабильности работы YouTube в самом ближайшем будущем. Затем последовали заявления уже со стороны представителей российских властей о запланированном снижении скорости загрузки видео на популярном ресурсе, сначала на 40%, а потом и на 70%. В итоге 1 августа в 00:00 по Москве многие столкнулись с тем, что Ютуб не загружает видео. Ни медленно, ни быстро, вообще никак. Нам, как всегда, сначала аккуратно подбрасывали определённые доводы, потом официально заявляли одно, а в итоге просто поставили перед неприятным фактом. Но в данной статье мы не будем затрагивать политические темы, сконцентрировавшись непосредственно на решении проблемы, благо способы имеются. Сразу оговоримся – сбои в работе YouTube пока затронули в основном ПК под управлением Windows, при том, что на мобильных устройствах с Android и iOS пока всё вроде работает как надо.

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Ниже я дам пошаговое руководство, как пользоваться GoodbyeDPI чтобы смотреть YouTube на ПК. Итак, по порядку:

1. Скачивание программы. Оригинальный дистрибутив GoodbyeDPI можно скачать с ресурса GitHub, где он был размещён создателем программы с ником ValdikSS (качать из других мест не советую, так как там могут быть вирусы и прочие неприятные сюрпризы). На данный момент последняя версия под номером сборки 0.2.3rc1 содержит необходимые настройки, позволяющие обойти блокировку YouTube в России. На сайте GitHub ориентироваться достаточно сложно, поэтому сразу переходим по ссылке https://github.com/ValdikSS/GoodbyeDPI/releases/tag/0.2.3rc1, в самом низу страницы ищем раздел Assets, а там ZIP архив goodbyedpi-0.2.3rc1-2.zip, скачиваем его (можно прям тут нажать и скачать). Но если читаете данный материал спустя какое-то время после его публикации, имеет смысл поискать более новую версию дистрибутива.

2. Запуск программы на компьютере. Распаковываем скачанный архив, можно сразу на рабочий стол, чтобы программка была под рукой, так как GoodbyeDPI мы будем запускать каждый раз перед тем, как смотреть видео на Ютубе. В папке с программой ищем CMD-файл 1_russia_blacklist.cmd – именно через него и будем запускать GoodbyeDPI, желательно запускать от имени администратора. При том, чтобы видеоролики загружались и воспроизводились, программу надо держать запущенной! То есть, появившееся после запуска файла окно с текстом на чёрном фоне нужно не закрывать (можно просто свернуть, чтобы не мешалось). Также во время работы GoodbyeDPI некоторые сайты могут работать некорректно или вообще не открываться, поэтому окно программы придётся периодически закрывать, чтобы она не мешала работе других сайтов.

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Файлы в папке с программой, запускать надо 1_russia_blacklist.cmd

Окно запущенной программы GoodbyeDPI. Чтобы видео на YouTube исправно загружались, его нужно не закрывать

3. Дополнительные настройки программы. Если GoodbyeDPI не заработает сразу, имеет смысл выполнить дополнительные действия, которые рекомендует разработчик программы ValdikSS. Так, для браузеров на базе Chrome, включая Yandex, Opera, Edge необходимо отключить поддержку технологии Kyber, для чего в адресной строке вводим «chrome://flags», затем ищем нужный параметр в списке, можно через местную поисковую строку по слову «Kyber», затем в выпадающем меню напротив ставим статус «Disabled» вместо «Default».

Если столкнулись с проблемами в работе программы, ищем и отключаем в браузере функцию Kyber

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Также возможно понадобится запустить GoodbyeDPI с дополнительными параметрами в зависимости от Вашего провайдера Интернета. Подобные дополнительные параметры в зависимости от провайдера и города приведены в инструкции по адресу https://github.com/ValdikSS/GoodbyeDPI/issues/378. Для того, чтобы их применить, необходимо будет модифицировать запускаемый CMD-файл 1_russia_blacklist.cmd, проще говоря – дописать их в него и сохранить изменения. Сделать это можно, просто нажав на файл правой кнопкой мышки и выбрав команду «Изменить», после чего файл будет открыт в виде текста в стандартном Блокноте. Можно, конечно, пойти и более длинным путём, переписав расширение .cmd на .txt, внеся изменения, а затем поменяв расширение обратно на .cmd. В любом случае, теперь Вы знаете, как модифицировать CMD файл и как запустить GoodbyeDPI с дополнительными параметрами, потому что в инструкциях обычно не разъясняется этот момент. Отмечу, что для того, чтобы Ютуб снова заработал, лично мне не пришлось проделывать ничего из данного пункта, у меня программа заработала как надо сразу «из коробки».

Так выглядит содержимое файла 1_russia_blacklist.cmd, открытого Блокнотом. Дополнительные параметры обычно дописываются после -9

4. Автоматизация работы программы. Если Вы часто смотрите YouTube, а помимо этого посещаете не так много сайтов, работе которых не мешает запущенный GoodbyeDPI, то имеет смысл сделать так, чтобы не приходилось каждый раз запускать эту программу вручную. Прописать GoodbyeDPI в качестве службы Windows в автозапуске можно просто запустив от имени администратора файл service_install_russia_blacklist.cmd, который находится в той же папке. При необходимости, это изменение в системе можно будет убрать, также от имени администратора запустив файл service_remove.cmd.

Напоследок отмечу некоторые преимущества описанного выше способа смотреть видео на Ютубе через GoodbyeDPI по сравнению с другими вариантами обхода блокировки. Так, некоторые способы требуют специальных знаний и слишком сложны для большинства пользователей, а какие-то требуют дополнительных затрат, если речь о платных VPN. В то же время бесплатные VPN, как и использование браузера Tor, сильно снижает скорость передачи данных в целом и делает загрузку видео даже в качестве 1080p слишком медленной. Настолько, что смотреть ролик без перемоток ещё можно, но вот с перемоткой уже возникают проблемы, видео не успевает оперативно подгружаться в нужном месте и приходится ждать. GoodbyeDPI в этом плане выглядит значительно лучше, позволяя роликам грузиться заметно быстрее, при том, что данный способ решения проблемы также не требует дополнительных затрат и относительно прост для среднестатистического пользователя ПК. Во всяком случае, если делать всё по понятной пошаговой инструкции.

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