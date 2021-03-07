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Приветствую всех оверклокеров, компьютерных энтузиастов и всех тех, кому интересны компьютерные технологии. Сегодня мы проведём небольшой экскурс в историю и попробуем провести анализ производительности видеокарт с точки зрения их скорости наложения текстур на объекты.

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Почему именно такое сравнение будет проведено ? Всё просто. С момента появления первых более - менее серьёзных ускорителей 3D графики, показатель производительности блока наложения текстур (Texture Mapping Unit, TMU) считался одним из самых важных при выборе 3D ускорителя. Понятно, что со временем технологии менялись, появились шейдерные блоки, универсальные вычислительные блоки и многое другое, но скорость текстурирования, как фундаментальная основа всего процесса обработки трёхмерной графики, до сих пор является одним из самых важных навыков графического ускорителя.

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Данная статья является небольшой заметкой. Во всю историю человечества мы залезать не будем по одной простой причине. Статистика по ценам видеокарт старых семейств является довольно редким зверем в лесу Интернета.

Поскольку разные производители видеокарт используют разные подходы к построению архитектуры 3D ускорителей, возьмём за основу продукцию только одного бренда -- AMD. Некоторые модели бренда ATI, приобретённого компанией AMD, условно будем считать также брендом AMD.

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Сравним стоимость видеокарт, их производительность в наложении текстур на объекты, а также подсчитаем удельную стоимость текстурной производительности. Удельная стоимость блока TMU, она же выгодность видеокарты по текстурированию, будет посчитана как отношение стоимости карты в USD на момент появления в продаже к количеству GT/s (миллиардов текселей в секунду времени) скорости блока наложения текстур. Исходные данные получены из открытого источника -- сайта Википедия.

Сводная таблица по видеокартам семейств от Radeon HD 2000 до Radeon RX 5000 представлена ниже. Поскольку семейство Radeon RX 6000 пока только начинает появляться на рынке, информация по нему носит очень примерный характер.

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Цветным фоном в каждом семействе видеокарт выделена карта с наиболее выгодным соотношением между ценой и производительностью блока TMU.

Глядя на статистику можно понять, что за последние несколько лет стоимость одной текстуры уменьшалась. Причём, чем дальше смотреть в прошлое, тем сильнее был рост. В последние два года, можно сказать, рост практически остановился и болтается где-то на уровне 1.10 USD за один GT/sec.

Любопытным является и тот факт, что стоимость самой выгодной видеокарты (с точки зрения текстурирования, конечно же) заметно выросла в последние два года. Radeon HD 7790 стоил $150 и имел стоимость одного GT/s равную 2.68. В следующем поколении карт Radeon R7 260X снизил стоимость до $139, сделав удельную стоимость текстур ещё привлекательней -- 2.26 USD за GT/s. Три следующих поколения показывали непрерывное улучшение по показателю выгодности -- 1.83 у Radeon R9 380, 1.16 у Radeon RX 470 и аж рекордные 1.06 у Radeon RX 570, который появился в 2017 году. Далее привлекательность немного снизилась, поскольку Radeon RX 5600 XT предлагала выгодность равную 1.11, что стало немного хуже предшественника.

При этом очень интересно проследить стоимость самой выгодной для текстурирования видеокарты. Большинство видеокарт попадали в ценовой диапазон от 140 до 200 долларов США. К сожалению, с выходом карт RX 5000 ситуация изменилась в обратную сторону. За самый выгодный "текстурник" Radeon RX 5600 XT просили аж 280 USD.

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На этом пока завершаем свой анализ в ожидании выхода новых видеокарт. Интересно будет сравнить эти показатели после выхода последней модели семейcтва RX 6000.