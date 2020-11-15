Компания Cougar представила уникальный футуристичный корпус для ПК.

Модель Conquer 2 предстала в полной красе в обзоре портала funkykit.com.

На этот раз немецкие моделисты из Cougar удивили нас ATX Full Tower корпусом в редкой стилистике, для которой очень трудно подобрать правильные слова. Мне кажется, что это похоже на смесь жанров "футуризм", "абстракционизм" и "космические технологи с другой планеты". Не буду угадывать названия, лучше один раз посмотреть на фотографии и увидеть это чудо техники своими глазами.

Корпус рассчитан на системы охлаждения разных видов : и на воздушную, и на водяную. Корпус получил награду за уникальность дизайна от организации IF, iF International Forum Design GmbH.

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Больше подробностей можно найти в обзоре и на официальной странице производителя.