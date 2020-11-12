Intel Core i5-10400F в ComputerUniverse снизил стоимость до локального минимума
Шестиядерный двенадцатипоточный центральный процессор Intel десятого поколения Core i5-10400F в немецком магазине ComputerUniverse получил снижение цены ниже уровня психологической отметки в 12 тысяч российских рублей.
Рекомендованная корпорацией Intel цена на модель 10400F равна $155..157, что в пересчёте на евро по сегодняшнему курсу приблизительно равно 131 евро. Можно сказать, что стоимость процессора практически достигла рекомендованного производителем уровня, и это радует.
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Положительная для покупателей динамика цены видна и на сайте HardPrice, предоставляющем услуги по мониторингу цен на популярные компьютерные комплектующие.
Процессор Intel десятого поколения Core i5-10400F имеет заблокированный множитель и не способен подвергаться разгону, но в данном случае это не важно, поскольку этот процессор на данный момент времени является одним из самых экономически выгодных приобретений по соотношению "цена / возможности". Напомним, что конкурирующий продукт от фирмы AMD, процессор Ryzen 5 3600, стоит совершенно других денег.
Если кто-то не верит указанным числам и считает, что покупка в магазине Германии не выгодна из-за стоимости доставки, то по просьбе попробуем провести анализ вместе со стоимостью доставки.
Пользователь магазина Ситилинк из города Йошкал-Ола заплатит за процессор вместе с доставкой 14'390 + 250 = 14'640 российских рублей, поскольку доставка стоит от 250 рублей.
Сколько составит счёт с доставкой и комиссией за платёж в магазине ComputerUniverse ? Примерно 13'300 рублей, поскольку доставка стоит около 1'200 рублей.
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Всем добра !
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