На торговой площадке AliExpress продолжается праздник покупателя, посвящённый международному дню шоппинга ! Каждый год 11 ноября, 11.11, по всему миру проходят дни специальных сезонных распродаж. Если Вы планировали что-то купить, но откладывали покупку, то сегодня – один из лучших дней для того, чтобы купить что-то по выгодной цене на площадке AliExpress.

Компания Teclast, известная тем, что производит планшетные компьютеры, не стала исключением из общего правила и участвует в акции, посвящённой дню шоппинга. Продукция китайского бренда Teclast нацелена на рынок массового потребления и предлагает один из самых выгодных показателей "цена / качество" на рынке. Доступные планшеты Teclast порадуют каждого, кто давно хотел купить планшет, но откладывал покупку.

Одним из самых доступных планшетов на сегодня можно назвать модель Teclast P80H. Эта модель предлагает восьмидюймовый (8") экран с матрицей IPS и разрешением 1280х800 пикселей, свежую и современную операционную систему Android 10.0, четырёх-ядерный процессор (Quad Core CPU), 2 гигабайта (2GB) оперативной памяти (RAM), 32 гигабайта (32GB) постоянной памяти, две камеры, а также встроенные адаптеры Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Кроме того, в цену входит адаптер питания, наушники, защитная плёнка, чехол, touch-ручка и карта памяти MicroSD на 32 гигабайта. Стоимость комплекта составляет порядка 5'600 российских рублей.

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Одним из самых технически продвинутых планшетов компании можно назвать модель Teclast P20HD. Эта модель предлагает десятидюймовый (10.1") экран с матрицей IPS и разрешением 1920х1200 пикселей, свежую и современную операционную систему Android 10.0, восьми-ядерный процессор (Octa Core CPU), 4 гигабайта (4GB) оперативной памяти (RAM), 64 гигабайта (64GB) постоянной памяти, две камеры, а также встроенные адаптеры Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Модуль сотовой связи четвёртого поколения (4G, LTE) встроен в устройство и позволит наслаждаться скоростным интернетом почти в любом месте планеты. Кроме того, в цену входит адаптер питания, наушники, защитная плёнка, чехол и touch-ручка. Стоимость комплекта составляет порядка 10'000 российских рублей.

Удачных покупок !



