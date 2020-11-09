Take-Two Interactive заинтересовалась покупкой разработчика и издателя игр Codemasters
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Компания Take-Two Interactive (полное название – Take-Two Interactive Software, Inc.) ведёт переговоры с разработчиком компьютерных игр в жанре 'автомобильный симулятор', английской студией Codemasters, о возможности полного приобретения разработчика и издателя.
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Компания Codemasters известна тем, что занималась и продолжает заниматься самостоятельной разработкой и изданием многочисленных серий компьютерных автомобильных симуляторов, среди которых можно вспомнить такие серии, как:
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- TOCA (сокращение от Touring Cars);
- Colin McRae Rally;
- Dirt;
- F1.
Кроме того, Codemasters занималась издательством уникального автомобильного экшена Insane (1nsane) и целого ряда других игр не автомобильной тематики.
Интересно заметить также, что сама Codemasters недавно осуществила покупку другого талантливого коллектива игроделов жанра 'автомобильный симулятор' – компании Slightly Mad Studios, разработчиков дилогии "Need for Speed: Shift" и трилогии "Project CARS".
Также недавно Codemasters выпустила очередную инкарнацию симулятора Dirt, на этот раз -- DIRT 5, и приобрела права на серию игр World Rally Championship (WRC), которой планирует заняться в ближайшем будущем.
Если сделка осуществится, то Take-Two присоединит к себе не только разработчика и издателя, а целую историю жанра автомобильных симуляторов начала XXI века. Сумму сделки оценивают почти в миллиард долларов США.
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