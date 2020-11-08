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Российское подразделение всемирно известной компании Blizzard Entertainment подготовило локальную рекламу восьмого дополнения к компьютерной игре World of Warcraft, анонсированное 1 ноября 2019 года на выставке BlizzCon и планируемое к выходу 24 ноября 2020 года. Реклама осталась бы незамеченной большинством людей, если бы не один примечательный факт. В съёмках рекламы принял участие не кто иной, как сам Николай Дроздов, человек, которого, как мне кажется, знает не только каждый телезритель в России, но его, наверное, знают все собаки и кошки во дворе.

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Как бы то ни было, Blizzard и Николай Дроздов сняли рекламу в стилистике телевизионной передачи «В мире животных». Культовый ведущий и учёный-зоолог поведал об обитателях Тёмных земель из Ревендрета, Бастиона, Малдраксуса и конечно же Арденвельда.

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Пожелаем Николаю Дроздову долгих лет жизни, а компании Blizzard – желания продолжать делать компьютерные игры, которые держатся на рынке почти несколько десятилетий и не устаревают.

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