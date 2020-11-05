В TechPowerUp разогнали AMD Ryzen 5 5600X по всем ядрам
Портал TechPowerUp разогнал по всем ядрам процессор AMD Ryzen 5 5600X и опубликовал результаты в виде довольно объёмной статьи. Полностью приводить все подробности статьи не будем, рассмотрим только самые интересные для геймеров моменты.
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Тестовая система состояла из следующих комплектующих:
- ЦП: AMD Ryzen 5 5600X;
- Материнская плата: ASRock X570 Taichi (AMD X570, BIOS v3.56 AGESA 1.1.1.0);
- ОЗУ: 2x 8 GB G.SKILL Flare X DDR4 (DDR4-3200 14-14-14-34);
- Видеокарта: EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra;
- SSD: Crucial MX500 2 TB SSD;
- Система охлаждения: Noctua NH-U14S, Zadak Spark 240 mm AIO;
- Блок питания: Seasonic SS-860XP;
- Операционная система: Windows 10 Professional 64-bit (Version 20H2, October 2020 Update);
- Драйверы: NVIDIA GeForce 430.63 WHQL, AMD Chipset 2.10.13.408.
Технические характеристики конкурирующих систем можно посмотреть на странице:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600x/5.html
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Процессор удалось разогнать до частоты 4.6 ГГц по всем ядрам при соблюдении стабильности прохождения тестов. Авторы делают примечание, что на частоте 4.7 ГГц стабильность отсутствовала. Напряжение процессора при частоте 4.6 ГГц составило 1.35 вольта, что можно считать весьма хорошим достижением.
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Температуры в тесте Blender с кулером Noctua NH-U14S составили 59 градусов Цельсия в стоке и 77 градусов в разгоне до 4600 МГц.
С полными результатами всех тестов читатели смогут ознакомиться в указанной статье, а здесь будут приведены результаты игровых тестов в самом популярном сейчас разрешении экрана Full HD 1920x1080.
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Assassin's Creed: Odyssey
Battlefield V
Civilization VI
Far Cry 5
Metro Exodus
Shadow of the Tomb Raider
The Witcher 3
Wolfenstein II
В целом, результаты показывают, что компания AMD сделала огромный рывок вперёд и третье поколение процессоров Zen наконец-то смогло догнать Intel в сфере компьютерных игр.
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