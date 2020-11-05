Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%

В PlayStation Store стартовала новая распродажа PlayStation Indies со скидками до 90%.
[ ] для раздела Блоги
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая Indy играм, PlayStation Indies, со скидками до 90%. Распродажа продлится до 21 ноября 2020 года. 

реклама

Полный список Indy игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть на следующей странице:
https://store.playstation.com/ru-ru/category/d66e22ee-42b5-4cfc-997d-221cae79ae7d/1

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Кроме игр, созданных инди-разработчиками, скидки также действуют и на обычные игры. Так например, на Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition действует скидка 75%, скидка на Red Dead Redemption 2 составляет 58%, The Sims™ 4 Издание «Эксклюзивная вечеринка» можно прихватить со скидкой в размере 70%, Battlefield™ V подешевел также на 70%, а шедевральный автосимулятор Project CARS 2 Deluxe Edition можно ухватить с уценкой аж в 85 процентов. Скидки на обычные игры действуют также до 21.11.2020.

реклама

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

скидки распродажа playstation playstation store playstation indies
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
5
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
77
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
38
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Hive FRGB
31
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

7 дешёвых смартфонов Xiaomi и Redmi получили официальную глобальную прошивку MIUI 12 Stable
1
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
45
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
295
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
170
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
11
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт памяти и 10496 ядер CUDA — данные инсайдера
167
Обладатель AMD Radeon RX 6800 XT поделился данными об уровне производительности новинки в TSE
11
8-ядерный процессор Intel 11-го поколения обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 18% в Userbenchmark
33
Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
168
Йеннифер, Цири и Кагыр — новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
12
7 смартфонов Xiaomi 2020 года получили официальную стабильную прошивку MIUI 12 в Европе
+
Названы сроки выхода Android 11 на MIUI 12 для 30 смартфонов Xiaomi – Mi 9, Mi 9T, Mi 10 и другие
1
Демонстрация возможностей Ryzen 5 5600X в новом видео — на частоте 4,75 ГГц CPU обогнал i7-10700K
57
Процессоры AMD Ryzen 5000 могут не преодолеть порог частоты Infinity Fabric в 1900 МГц
44
Первая демонстрация The Elder Scrolls 6 — Тодд Говард рассказал, когда ее ждать
15
GeForce RTX 3080 Ti-20 Гб за 900$ будет соперничать с Radeon RX 6800 ХТ за 649$ – Wccftech
22
Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
2
Плакаты с декабрьской датой релиза Cyberpunk 2077 стали появляться на торцах домов в Варшаве
21
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
31
Начало конца: поручив производство компонентов TSMC, компания Intel приведёт собственное к деградации
25

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
38
Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
44
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
77
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
47
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
5
История оверклокинга - соревнования 2008 года
9
Идеальное рабочее место или как повысить работоспособность и снизить утомляемость
+
5 лучших процессоров для покупки в ноябре 2020
1

Сейчас обсуждают

VirussX
02:08
Кто, и как?
Плакаты с декабрьской датой релиза Cyberpunk 2077 стали появляться на торцах домов в Варшаве
Джони Кейдж
02:04
Владелец Radeon RX 6800 XT раскрыл ключевые подробности видеокарты – холодная, шумная, стабильная
VirussX
02:04
У некоторых дупа порвётся.
Плакаты с декабрьской датой релиза Cyberpunk 2077 стали появляться на торцах домов в Варшаве
Morph ☢
01:56
ДА вот же она !!!
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на самом деле существует — опубликовано видео с доказательством
Alexey Medvedev
01:55
Дорогая редакция, пожалуйста добавьте имя автора при кратком показе новости в новостной ленте(описание или тайтл). Бо заходить уже не хочется на оверы... Зе(а)-Г-лот штопает свой "контент" как не норм...
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
MierivaL
01:55
О, боты заглота активизировались, минусов натыкали.
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
VRoman
01:53
В серверных системах скоро ожидается у Интел.
Спецификации PCIe® 6.0 новой версии стали доступны
omoikane
01:53
не отличный чем?+) что там попадается тот же CWT что и в твоем корсаре? :D TT так вообще один в один платформа от CWT местами с старшими корсарами, и даже получше есть. Смешной ты :D Корсары вообще с...
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
omoikane
01:52
Даже хороших 650 ват хватит для 3700х и 3070. А это мощнее чем 70% сборок у нас.
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
VRoman
01:52
Теперь осталось внедрить в настольном сегменте.
Спецификации PCIe® 6.0 новой версии стали доступны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем