В PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%
В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая Indy играм, PlayStation Indies, со скидками до 90%. Распродажа продлится до 21 ноября 2020 года.
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Полный список Indy игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть на следующей странице:
https://store.playstation.com/ru-ru/category/d66e22ee-42b5-4cfc-997d-221cae79ae7d/1
Кроме игр, созданных инди-разработчиками, скидки также действуют и на обычные игры. Так например, на Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition действует скидка 75%, скидка на Red Dead Redemption 2 составляет 58%, The Sims™ 4 Издание «Эксклюзивная вечеринка» можно прихватить со скидкой в размере 70%, Battlefield™ V подешевел также на 70%, а шедевральный автосимулятор Project CARS 2 Deluxe Edition можно ухватить с уценкой аж в 85 процентов. Скидки на обычные игры действуют также до 21.11.2020.
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