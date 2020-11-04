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Китайский производитель техники, компания Xiaomi, выпустила первую телевизионную приставку с поддержкой видео в формате 8К. Новинкой стала ТВ-приставка (TV-Box) с нехитрым названием Mi Box 4S Pro. Приставка для потоковой передачи предлагает 16 ГБ памяти ПЗУ, что является улучшением относительно восьми гигабайт в приставке для видео-формата 4K. Серия Mi Box от Xiaomi - одна из самых популярных серий ТВ-боксов Android, доступная, как и вся продукция китайского производителя, по весьма привлекательной цене и предлагающая изрядное количество функций. Цена нового изделия ожидается в районе шестидесяти долларов США ($60).

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Mi Box 4S Pro имеет поддержку стандарта HDMI версии 2.1, объём памяти основного накопителя равен 16 гигабайтам, оперативная память имеет объём в два гигабайта. Телевизионная приставка способна распознавать сигналы человека по его голосу, поскольку она поддерживает голосовое управление по Bluetooth. Как и в случае со многими другими продуктами Ксиаоми в Китайской Народной Республике, представленный прибор должен будет поставляться вместе с платформой MIUI for TV. Больше подробностей пока нет, но можно смело предположить, что приставка должна иметь ещё и стандартный порт USB, коими обычно оснащаются "девайсы" подобного класса.