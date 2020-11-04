Sony подтвердила, что у приставки PlayStation 5 будет кабель HDMI 2.1
Вчера стало известно о том, что новая игровая приставка компании Sony, Play Station 5, или коротко PS5, будет поддерживать стандарт HDMI версии 2.1 и в комплекте с приставкой будет идти кабель упомянутого стандарта.
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Общая путаница возникла из-за того, что кабель PS5, входящий в комплект поставки, не имел маркировки «Ultra-High-Speed», специально предназначенной для кабелей HDMI 2.1. Этикетка всегда должна быть на кабеле со стандартом 2.1, согласно интервью Golem.de с директором по маркетингу лицензирования HDMI Брэдом Брэми. Поскольку здесь можно было найти только «высокоскоростной», мы также предположили, что HDMI 2.1 не будет поддерживаться без дополнительных аксессуаров.
Приносим извинения за неразбериху. Следующие новости были скорректированы для устранения дезинформации.
Источники информации:
https://www.resetera.com/threads/sony-confirms-ps5-will-have-a-hdmi-2-1-cable.318583/
https://www.kitguru.net/gaming/mustafa-mahmoud/sony-confirms-that-ps5-will-ship-with-hdmi-2-1-cable-following-confusion/
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Порадуемся, ведь теперь любители продукции Sony могут спать спокойно, потому что стандарт HDMI 2.1 гарантирует поддержку вывода видео-изображения формата 8K, а также позволяет отображать видео в формате 4K при частоте 120 кадров в секунду.
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