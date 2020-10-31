Компания SiSoftware провела тестирование процессора AMD Ryzen 9 5950X
Британская компания SiSoftware Limited, являющаяся разработчиком многочисленных тестовых утилит и бенчмарков для проверки вычислительной производительности компьютерного оборудования, провела объёмное тестирование процессора AMD Ryzen 9 5950X. Результаты испытаний получились весьма интересными.
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Что мы знаем о новом поколении процессоров ZEN 3 от AMD ?
Zen 3 – это новая архитектура третьего поколения процессорного ядра от компании Advanced Micro Devices (AMD). AMD использует для этой архитектуры кодовое слово Vermeer. Архитектура Zen 3 является усовершенствованием предыдущего ядра и компоновки второго поколения (Zen 2) и использована в настольных центральных процессорах AMD серии Ryzen 5000. Процессоры серии 5000 совместимы с разъёмом Socket AM4 и материнскими платами с чипсетами AMD серии 500. Поддержка некоторых чипсетов предыдущего поколения (серии 400) может появиться в будущем.
В отличие от Zen 2, основные изменения в Zen 3 не являются революционными, а касаются только компоновки ядра и кеш-памяти, но несмотря на это, они могут оказаться значительными, учитывая проблемы с задержками при работе процессора с кеш-памятью и оперативной памятью, которые имели место на предыдущих поколениях процессоров с архитектурой Zen.
Ключевые моменты Zen 3:
- Заявлено 19% общего улучшения IPC по сравнению с Zen 2;
- Более высокие (примерно на 5%) базовые и турбо тактовые частоты ядра;
- Ядра по-прежнему построены на "чиплетах" CCX («Core CompleX»);
- Один "чиплет" содержит 8 ядер, исполняющих 16 вычислительных потоков (8C/16T);
- Чиплет имеет 32 МБ кеш-памяти L3 третьего уровня;
- Чиплет выполнен по нормам технологического процесса 7 нм;
- Центральный концентратор ввода-вывода (I/O) с контроллером памяти (IMC) и мостами PCI-Express 4.0, подключенными через шину Infinity Fabric, остались прежними и выполнены по нормам технологического процесса 12 нм;
- Два "чиплета" на настольной платформе, то есть, один процессор может иметь пару 8C, составляющих в сумме 16C/32T в случае процессора 5950X;
- Объём кеш-памяти L3 у 5950X остался прежним – те же 64 МБ, на этот раз они сделаны как 2x32 МБ, а не 4x16 МБ, при этом куски кеш-памяти не полностью унифицированы, в отличие от 8-ядерных процессоров;
- 20 линий PCI-Express 4.0;
- 2 контроллера памяти DDR4, официально поддерживающих память до 3200 МТ/с (предельно до 4266 МТ/с).
Технические характеристики оборудования
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Подробную спецификацию "железа", участвовавшего в тестировании, можно изучить на странице тестирования.
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Тесты быстродействия
Арифметические тесты
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Тесты векторных вычислений с помощью SIMD инструкций
Тесты криптографии
Тесты вычислений финансового анализа
Тесты в научных расчётах
Тесты обработки изображений
Итоговые показатели производительности
Заключение
В целом, новый шестнадцати-ядерный процессор 5950X стал быстрее своего предшественника 3950X. При изучении диаграмм стоит помнить о том, что прирост в производительности складывается не только из увеличения удельной производительности одного ядра вследствие улучшения показателя "инструкций за такт" (Instructions Per Clock, IPC), но и из повышенной тактовой частоты ядра, которая в пиковом значении у 5950X составляет до 4.9 ГГц против до 4.7 ГГц у 3950X.
Что касается набора поддерживаемых инструкций, то 5000-ая серия процессоров поддерживает те же самые 256-битные инструкции 256-bit AVX, FMA3 и AVX2, как и их предшественники 3000-ой серии, а 512-битные инструкции AVX512 остались не при делах.
Также стоит помнить о том, что проведённые тесты производительности являются синтетическими. Это значит, что в реальных приложениях скорость работы может быть отличной от сегодняшней картины и тем интересней будет дождаться тестов в реальных приложениях и играх, когда процессоры появятся в продаже.
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