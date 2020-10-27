Intel Core i5-10600KF в ComputerUniverse подешевел до рекомендованной цены
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Шестиядерный двенадцатипоточный центральный процессор Intel десятого поколения Core i5-10600KF получил снижение цены до рекомендованного производителем уровня в немецком магазине ComputerUniverse.
Еще несколько дней назад этот процессор стоил в пересчёте на рубли РФ более 20 тысяч, но сегодня оказалось так, что немецкий магазин снизил цену процессора до уровня 197 Евро, что в пересчёте на доллары США есть не что иное, как 233 USD. Напомним, что рекомендованная корпорацией Intel цена на модель 10600KF равна $237.
Положительная для покупателей динамика цены видна и на сайте HardPrice, предоставляющем услуги по мониторингу цен на популярные компьютерные комплектующие.
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Процессор Intel десятого поколения Core i5-10600KF с большой вероятностью способен достигать в разгоне тактовой частоты 5.0 ГГц на ядро, предоставляя игрокам возможность достижения комфортного уровня framerate (количества кадров в секунду) в компьютерных играх, сильно требовательных к аппаратной начинке системного блока ПК. Будем надеяться, что владельцы российских магазинов поддержат позитивную тенденцию и не будут "заламывать" цены для своих соотечественников.
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