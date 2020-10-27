Компания ID-COOLING анонсировала воздушный кулер SE-225-XT BLACK
Компания ID-COOLING анонсировала воздушный кулер SE-225-XT BLACK. Система охлаждения состоит из одно-башенной конструкции, имеет два вентилятора с габаритами 120х120х25 мм каждый и рассчитана на теплопакет TDP 220 Ватт.
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SE-225-XT BLACK предлагает пользователю 5 медных тепловых трубок HDT V3.0 диаметра 6 мм, выполненных по технологии прямого контакта, то есть, трубки имеют специально сплющенную форму для прямого соединения с металлической крышкой центрального процессора через термопроводящую пасту.
Кулер совместим с такими разъёмами процессорного гнезда, как Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156, AMD AM4. Общие габариты конструкции охладителя составляют 128x108x154 мм (Д×Ш×В). Оба вентилятора поддерживают регулировку оборотов вращения PWM в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту (RPM). Заявленный производителем поток воздуха, прокачиваемый одним вентилятором, составляет 76 CFM. Коннектор питания имеет 4 пина, а подшипники имеют гидравлический тип.
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Технический обзор и тесты пока недоступны, но известно, что система охлаждения должна быть укомплектована термо-проводящим интерфейсом ID-TG25 с высокой термической проводимостью 10.5 Вт/(м·K). Модель воздушного процессорного охладителя SE-225-XT BLACK будет доступна примерно в конце ноября или декабре месяце.
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Полный список технических параметров новинки доступен на сайте производителя:
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/232/name/SE-225-XT%20BLACK
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