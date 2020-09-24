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Вчера, 23 сентября 2020 года, коллектив разработчиков Offworld Industries сообщил о том, что тактический шутер Squad получил обновление до версии 1.0 и стал полноценной игрой.

Игра Squad изначально была выполнена в виде любительской модификации с названием Project Reality для такой игры как Battlefield 2. В дальнейшем, проект перестал быть простой модификацией чужой игры и приобрёл статус отдельностоящего независимого проекта с названием Squad. Работа над проектом продолжалась около пяти лет и буквально вчера, в среду, результаты труда коллектива разработчиков отбросили статус тестовых альфа и бета версий, получив шильдик 1.0.

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Игра Squad представляет собой тактическую стрелялку (shooter) с видом от первого лица. Игра отчасти напоминает большинство современных шутеров. По совокупности характеристик можно сказать, что Squad расположен где-то между аркадным Battlefield и хардкорным симулятором Arma. Игра построена на базе движка Unreal Engine 4 и поддерживает сетевой режим Multiplayer с сотней игроков в формате 50-на-50.

Полный список изменений версии 1.0 можно посмотреть на данной странице:

https://joinsquad.com/2020/09/23/squad-v1-0-released/

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Планы по развитию игры:

https://joinsquad.com/roadmap/

Игра доступна на площадке Steam по сниженной цене на момент действующей акции.

https://store.steampowered.com/app/393380/Squad/

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