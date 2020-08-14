Biostar представила пару новых плат на сокете LGA 1200
Компания BIOSTAR представила две новые материнские платы с процессорным гнездом LGA 1200 и чипсетом Intel Z490. Новинки от BIOSTAR вошли в серию Racing и получили следующие названия:
- Z490A-SILVER
- Z490T-SILVER.
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Первая модель выполнена в формате ATX, вторая материнская плата соответствует форм-фактору Mini-ITX. Обе платы нацелены на средний, то есть массовый, сегмент рынка и должны занять в линейке производителя места ниже материнских плат серии Racing GT EVO. Производитель позиционирует новые модели плат как конкуренты таким моделям, как ASRock Steel Legend и серия TUF Gaming компании ASUS.
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BIOSTAR Racing Z490A-SILVER
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BIOSTAR Racing Z490T-SILVER
Первая плата имеет два усиленных металлом разъёма PCI-Express x16, однако, вопреки красивой картинке, фактически два этих разъёма используют в сумме только 20 линий PCI-Express, поскольку второй порт использует при работе лишь 4 линии шины. Вторая материнская плата имеет один разъём PCI-Express x16, использующий все доступные ему 16 линий.
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Системы питания процессора также различны на обоих платах. Первая плата имеет регулятор напряжения VRM, выполненный по схеме 12+2+2, в то время как на второй плате VRM выглядит намного компактней и скромней -- 7+2+1. Охлаждение цепей питания также сильно различно на обоих материнских платах. Первая модель платы имеет два радиатора, а вторая модель довольствуется лишь одним радиатором на VRM.
Рекомендуемые цены новинок не были указаны.
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Источник:
https://www.techpowerup.com/270854/biostar-intros-racing-z490a-silver-and-z490t-silver-motherboards
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