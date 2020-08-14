Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

На прошедшем недавно мероприятии, посвящённом архитектуре продукции Intel, Architecture Day 2020, корпорация сообщила подробности о грядущей архитектуре Willow Cove и о первых центральных процессорах её использующих. Как известно, архитектура Willow Cove будет использована в мобильных процессорах семейства Tiger Lake, запуск которых будет осуществлён второго сентября.

Источник: https://www.anandtech.com/show/15958/intel-schedules-tiger-lake-architecture-presentation-for-august-13th-launch-on-september-2nd

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Процессорные ядра, выполненные по архитектуре Willow Cove, будут использовать новый технологический процесс 10 нм SuperFin. Подробности о новинке SuperFin можно узнать, к примеру, из этого материала:

https://www.anandtech.com/show/15971/intels-11th-gen-core-tiger-lake-soc-detailed-superfin-willow-cove-and-xelp/2

реклама



Благодаря переводу старого технологического процесса на нормы нового десятинанометрового (10 нм) процесса SuperFin, ядра "Уиллоу Коув" (Willow Cove) получат серьёзный прирост энергоэффективности, который позволит не только снизить энергопотребление процессоров на привычных тактовых частотах, но и даст возможность достижения чипами ранее недоступных частот, близких к 5 ГГц.

реклама

Улучшенный технологический процесс 10 нм станет не единственным улучшением в новых процессорах. Архитектура Willow Cove получит усовершенствованную систему кеширования. Кеш память второго уровня (L2) будет сделана не-инклюзивной, а её объём будет увеличен с 512 КБ на ядро до 1.25 МБ на одно процессорное ядро.

реклама

Помимо этого, новая архитектура получит специальную технологию Control Flow Enforcement, позволяющую повысить безопасность инструкций типа Jump и Return.

Всё ранее сказанное даёт основания полагать об очередном значительном улучшении эффективности и быстродействия новых чипов Intel.

Источник информации:

https://newsroom.intel.com/press-kits/architecture-day-2020/