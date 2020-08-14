Intel рассказала об архитектуре Willow Cove
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На прошедшем недавно мероприятии, посвящённом архитектуре продукции Intel, Architecture Day 2020, корпорация сообщила подробности о грядущей архитектуре Willow Cove и о первых центральных процессорах её использующих. Как известно, архитектура Willow Cove будет использована в мобильных процессорах семейства Tiger Lake, запуск которых будет осуществлён второго сентября.
Источник: https://www.anandtech.com/show/15958/intel-schedules-tiger-lake-architecture-presentation-for-august-13th-launch-on-september-2nd
Процессорные ядра, выполненные по архитектуре Willow Cove, будут использовать новый технологический процесс 10 нм SuperFin. Подробности о новинке SuperFin можно узнать, к примеру, из этого материала:
https://www.anandtech.com/show/15971/intels-11th-gen-core-tiger-lake-soc-detailed-superfin-willow-cove-and-xelp/2
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Благодаря переводу старого технологического процесса на нормы нового десятинанометрового (10 нм) процесса SuperFin, ядра "Уиллоу Коув" (Willow Cove) получат серьёзный прирост энергоэффективности, который позволит не только снизить энергопотребление процессоров на привычных тактовых частотах, но и даст возможность достижения чипами ранее недоступных частот, близких к 5 ГГц.
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Улучшенный технологический процесс 10 нм станет не единственным улучшением в новых процессорах. Архитектура Willow Cove получит усовершенствованную систему кеширования. Кеш память второго уровня (L2) будет сделана не-инклюзивной, а её объём будет увеличен с 512 КБ на ядро до 1.25 МБ на одно процессорное ядро.
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Помимо этого, новая архитектура получит специальную технологию Control Flow Enforcement, позволяющую повысить безопасность инструкций типа Jump и Return.
Всё ранее сказанное даёт основания полагать об очередном значительном улучшении эффективности и быстродействия новых чипов Intel.
Источник информации:
https://newsroom.intel.com/press-kits/architecture-day-2020/
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