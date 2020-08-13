Процессоры Intel Ice Lake Xeon получат восьмиканальный контроллер памяти
В рамках мероприятия Architecture Day 2020 компания Intel продемонстрировала систему, работавшую на базе процессоров Xeon семейства Ice Lake, предназначенных для датацентров.
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Известно, что процессоры Xeon семейства Ice Lake должны выйти на рынок во втором полугодии 2020 года. Они будут изготовлены по нормам технологического процесса 10 нм и станут соперниками "римской" платформы от AMD (AMD EPYC Rome).
На фотографии системы можно заметить, что каждый из центральных процессоров был подключён к 16 слотам памяти DIMM. Известно, что платформа будет поддерживать восьмиканальную (8x) память DDR4 со скоростью 3200 MT/s (DDR4-3200).
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Кроме того, процессоры Ice Lake Xeon будут поддерживать четвёртое поколение шины PCI-Express (PCIe Gen4) и обмен данными по 64 линиям.
Судя по техническим характеристикам, серверная платформа Ice Lake станет настоящим монстром производительности среди платформ, использующих память поколения DDR4.
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