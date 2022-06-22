Об этом свидетельствует попавший в сеть список материнских плат, готовящихся компанией к выпуску

Как известно процессоры Core 13-го поколения, известные как Raptor Lake, будут поддерживать оперативную память стандарта DDR4. Это неудивительно, учитывая, что они основаны на той же архитектуре, что и Alder Lake, и используют тот же сокет LGA1700 для настольных ПК. Однако до сих пор не было прямого подтверждения того, что материнские платы на чипсете Z790 будут включать поддержку памяти DDR4.

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Сегодня в сети появился список материнских плат компании ASRock на чипсетах Z790 и H770 включающих поддержку DDR4 некоторыми моделями плат. Это не полный список, а скорее в нем представлены модели, которые сейчас находятся в активной разработке.

Сейчас компания работает над флагманской серией Z790 и средней серией H770. Как видно, в списке представлены модели серий Phantom Gaming Lightning/Riptide, Steel Legend, Pro, а также Taichi.

Процессоры Intel Raptor Lake должны быть запущены между третьим и четвертым кварталами этого года. Можно сказать, что это по сути улучшенные процессоры Alder Lake на техпроцессе Intel 7 с увеличенным числом эффективных ядер до 16 штук. Таким образом, процессоры Raptor Lake будут иметь в два раза больше энергоэффективных ядер Gracemont, чем у текущего поколения процессоров. Кроме того, среди перечисленных улучшений, процессоры получат усовершенствования для разгона.

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Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake будут совместимы с материнскими платами для чипов Alder Lake и наоборот. Intel еще не сообщила, какие стоит ждать преимущества чипсетов серии 700 по сравнению с текущим поколением, поэтому есть вероятность, что пользователи предпочтут остаться на материнских платах текущего поколения в целях экономии.