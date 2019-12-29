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Технические характеристики видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT были подтверждены благодаря появившейся информации на веб-странице ASRock. Карта ASRock Radeon RX 5600 XT 6 GB Challenger была включена в список продукции до ее выпуска, а это указывает на то, что запуск следующей дискретной карты AMD на базе Navi не за горами.

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Перечислены полные спецификации карты, и она действительно основана на 7-нм архитектуре Navi RDNA Graphics. Удивительно то, что Radeon RX 5600 XT имеет гораздо лучшие технические характеристики GPU, чем все ожидали. AMD Radeon RX 5600 XT имеет те же 2304 потоковых процессора, что и Radeon RX 5700, но более низкий объем памяти стандарта GDDR6 со 192 битной шиной и тактовую частоту. Radeon RX 5700 также обеспечивает более высокую пропускную способность 448 Гб/с, тогда как Radeon RX 5600 XT будет предлагать пропускную способность 288 Гб/с. Удивительно, что даже младшая Radeon RX 5500 XT комплектуется модулями памяти на 14 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 224 Гб/с. Будет интересно увидеть производительность карты при разгоне до 14 Гбит/с, чтобы увидеть, является ли память потенциальным узким местом, влияющим на производительность карты.

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Тактовые частоты графического процессора также сильно отличаются от Radeon RX 5700. Эталонный Radeon RX 5700 имеет базовую частоту 1465 МГц, игровую частоту 1625 МГц и 1725 МГц в турбо режиме. Тогда как RX 5600 XT получила частоты 1235 МГц, 1460 МГц и 1620 МГц соответственно. Что в свою очередь обеспечивает младшей карте TDP около 150 Вт и возможность работать от одного 8-контактного разъема питания.

Ожидается, что карта будет выпущена на выставке CES 2020, которая пройдет через пару недель, поэтому скоро мы сможем получить гораздо больше информации о грядущей новинке.