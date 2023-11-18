Приложение от Bitsum для управления гибридными архитектурами Intel Core значительно упростит планирование потоков на процессорах Intel последних поколений

Это приложение, которое можно загрузить совершенно бесплатно, должно значительно упростить процесс планирования потоков и поможет пользователям выбрать, какие приложения используют эффективные ядра или не используют их. Согласно официальному описанию продукта, в список входят игры, программное обеспечение для создания звука, редактирования и потоковой передачи видео.

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Инструмент предназначен для архитектур Intel, начиная с 12-го поколения «Alder Lake». Несмотря на то, что Intel и Microsoft стараются изо всех сил заставить правильно работать По, планирование иногда не работает должным образом и может вызвать проблемы с производительностью или использовать ядра, которые в противном случае могли бы простаивать. Решением этой проблемы была технология Intel APO (оптимизация приложений), выпущенная вместе с серией Core 14-го поколения. Программное обеспечение CoreDirector далеко не такое продвинутое и не требует каких-либо изменений BIOS, как APO.

Инструмент может работать в трёх различных режимах. Он может принудительно отключить режим эффективности, что означает предотвращение планирования потоков с использованием E-ядер. Таким образом, вместо того, чтобы отключать эти ядра в BIOS, пользователь может сделать это в самой Windows. Также ПО может помочь ограничить работу всех потоков с P-ядрами, если процесс не запланирован специально для использования более эффективных ядер. В этом же разница между CoreDirector и Project Lasso, другим инструментом той же компании.

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Третий режим предоставляет больше возможностей операционной системе, так что это что-то среднее между двумя первыми режимами. В целом, CoreDirector — более простой инструмент, чем Project Lasso, поэтому пользователям, которые предпочитают иметь больше контроля над своим оборудованием, следует вместо этого рассмотреть инструмент Lasso.