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Приложение CoreDirector исключает использование приложениями E-ядер процессорами Intel
Приложение от Bitsum для управления гибридными архитектурами Intel Core значительно упростит планирование потоков на процессорах Intel последних поколений

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 Это приложение, которое можно загрузить совершенно бесплатно, должно значительно упростить процесс планирования потоков и поможет пользователям выбрать, какие приложения используют эффективные ядра или не используют их. Согласно официальному описанию продукта, в список входят игры, программное обеспечение для создания звука, редактирования и потоковой передачи видео.

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 Инструмент предназначен для архитектур Intel, начиная с 12-го поколения «Alder Lake». Несмотря на то, что Intel и Microsoft стараются изо всех сил заставить правильно работать По, планирование иногда не работает должным образом и может вызвать проблемы с производительностью или использовать ядра, которые в противном случае могли бы простаивать. Решением этой проблемы была технология Intel APO (оптимизация приложений), выпущенная вместе с серией Core 14-го поколения. Программное обеспечение CoreDirector далеко не такое продвинутое и не требует каких-либо изменений BIOS, как APO.

 Инструмент может работать в трёх различных режимах. Он может принудительно отключить режим эффективности, что означает предотвращение планирования потоков с использованием E-ядер. Таким образом, вместо того, чтобы отключать эти ядра в BIOS, пользователь может сделать это в самой Windows. Также ПО может помочь ограничить работу всех потоков с P-ядрами, если процесс не запланирован специально для использования более эффективных ядер. В этом же разница между CoreDirector и Project Lasso, другим инструментом той же компании.

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 Третий режим предоставляет больше возможностей операционной системе, так что это что-то среднее между двумя первыми режимами. В целом, CoreDirector — более простой инструмент, чем Project Lasso, поэтому пользователям, которые предпочитают иметь больше контроля над своим оборудованием, следует вместо этого рассмотреть инструмент Lasso.

#intel #процессоры #alder lake #процессоры intel #coredirector
Источник: videocardz.com
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