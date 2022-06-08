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Если США введут санкции, Китаю нужно захватить TSMC

Высокопоставленный китайский экономист заявил, что Китай должен захватить TSMC, если США введут санкции против Китая, как это было с Россией...
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Большинство людей считает сумасшествием «теорию заговора» о том, что Китай вторгнется в Тайвань и возьмет под контроль TSMC… но, теперь старший китайский экономист из «государственной исследовательской группы» (аналитического центра) сказал что китайские власти должны захватить TSMC.

Почему? Китайские власти должны взять под контроль TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), если США ударят по  Китаю санкциями, как они сделали это против России. Чэнь Вэньлин, главный экономист Китайского центра международных экономических обменов, сказал: « Если США и Запад введут экономические санкции против Китая, как санкции против России, мы должны захватить TSMC ».

«Они ускоряют в США строительство заводов. Мы не должны этого допустить». Комментарии были сделаны, когда Чен выступил с речью, организованной Институтом финансовых исследований Чунъян в Университете Жэньминь в прошлом месяце.

"Как еще заставить TSMC отказаться от строительства  заводов в США?"

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Президент Байден сказал, что США будут защищать Тайвань военными средствами, если Китай нападет , о чем было сказано еще две недели назад. Байден сказал: « Мы согласны с политикой Китая. Мы подписали все сопутствующие соглашения. Но идея о том, что его (Тайвань) можно захватить силой, просто взять силой, просто не… это просто недопустимо. Это расшатает весь регион и будет очередной кризис».

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