Как сообщает Cointelegraph аналитик из социальных сетей под ником Wolf предоставил доказательства того, что, если индекс S&P 500 перевернет свою 21-месячную поддержку экспоненциальной скользящей средней (EMA) и продолжит восходящий тренд, биткоин последует восходящему тренду. Wolf объяснил, что Биткоин следует за S&P 500, но медленно, но если фондовый рынок удержится, биткоин должен пойти в рост.
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Кроме того Bob Loukas прокомментировал, что предстоящее лето в криптовалюте, скорее всего, будет "скучным", поскольку "интенсивные продажи закончились", и сейчас "период, когда только умные деньги накапливаются". Loukas добавил, что теперь, "потребуются более высокие цены", и может начаться новый цикл. Loukas прогнозирует, что новый цикл роста биткоина начнется в конце 2022 года.