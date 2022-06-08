Цена биткоина продолжает болтаться в диапазоне от 28 000 до 32 000 долларов, но некоторые аналитики считают, что в течение лета биткоин ждет что-то интересное...

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Как сообщает Cointelegraph аналитик из социальных сетей под ником Wolf предоставил доказательства того, что, если индекс S&P 500 перевернет свою 21-месячную поддержку экспоненциальной скользящей средней (EMA) и продолжит восходящий тренд, биткоин последует восходящему тренду. Wolf объяснил, что Биткоин следует за S&P 500, но медленно, но если фондовый рынок удержится, биткоин должен пойти в рост.

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Кроме того Bob Loukas прокомментировал, что предстоящее лето в криптовалюте, скорее всего, будет "скучным", поскольку "интенсивные продажи закончились", и сейчас "период, когда только умные деньги накапливаются". Loukas добавил, что теперь, "потребуются более высокие цены", и может начаться новый цикл. Loukas прогнозирует, что новый цикл роста биткоина начнется в конце 2022 года.