Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск поделился некоторыми секретами о том, когда стоит ожидать появления работающего бота Tesla по имени Optimus.

Известный шутник Илон Маск рассказал о причинах переноса мероприятия AI Day, 3 июня в своем личном аккаунте в социальных сетях поведал, что мероприятие перенесено на 30 сентября. Генеральный директор Tesla также подшутил над причиной задержки, объяснив, что к тому времени у компании "может быть готовый прототип робота Optimus", который, по-видимому, будет показан на выставке.

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Ранее Маск объяснял, что бот Tesla предназначен для выполнения любых задач, которые люди не хотят выполнять, или любой работы, которая слишком монотонна, и людям не хочется ее выполнять. Кроме того, Маск сказал, что бот Optimus "перевернет наше представление о том, что такое экономика" и "возможно, это трудно себе представить, но по мере развития робота Optimus, мы позаботимся о том, чтобы он был безопасным", никаких судных дней и всемирного апокалипсиса - война машин отменяется, "бот преобразит мир, даже в большей степени, чем автомобиль".





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