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Подборка практичных товаров с AliExpress: фляга, таймер и другие

Привет всем читателям! Предлагаю посмотреть на новые, практичные и интересные товары, которые продаются на AliExpress и будут полезны вам, как в повседневной жизни, так и в качестве подарка для близких людей.
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Фляга 

Замечательная фляга для разных случаев жизни, да еще и в футляре с советской символикой, частично дублируемой и на металлической емкости. К этому чехлу прилагается ремень через плечо. Можно заказать расширенный комплект с мини-лейкой или с чехлом на молнии и стопочкам, дублирующими всю ту же советскую атрибутику.

Цена: 1960,59 руб.

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Таймер

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Необычный таймер в шестигранном корпусе, каждая сторона которого отображает определенное число, то есть время, измеряемое в минутах. Достаточно выбрать нужную цифру и поменять положение устройства таким образом, чтобы она оказалась сверху. Возможной остается и точная настройка до секунды, для чего на корпусе гексагонального таймера были предусмотрены специальные кнопки. Помимо прочего, разработчик предусмотрел магнит для фиксации устройства к металлическим поверхностям, беззвучный режим и USB для аккумуляторного заряда.

Цена: 1090,32 руб.

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Колонка

Эту компактную колонку с Bluetooth можно легко прикрепить к велосипедному рулю. Подходит для парного воспроизведения с такой же моделью, хотя и в одиночном виде звучит достаточно громко. Допускается и другое размещение, для чего разработчик укомплектовал акустику присоской и карабином. Управление кнопочное. Оно располагается на корпусе в непосредственной близости от зарядного и гарнитурного разъемов, а также слота для microSD.

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Цена: 1436,13 руб.

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Набор ножей 

Отличные ножи от Xiaomi, о заточке которых можно будет долго не вспоминать. Отлично режут любую продукцию, имея уникальную заточку рабочей кромки, к которой ничего не липнет. Можно заказать набор с подставкой, получив всего 2 ножа или без подставки, но с 4-мя разными моделями в комплекте.

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Цена: 1762,77 руб.

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Обувь

Несмотря на свой более чем доступный ценник, эти кроссовки хорошо выглядят и еще лучше носятся. Легкие, нежаркие за счет сетчатых участков, выносливые благодаря массивной платформе и усиленному носку, эту обувь можно носить и в пир, и в мир.

Цена: 1476,00 77 руб.

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Сковорода

С такой сковородой можно легко и быстро приготовить любое блюдо к завтраку. К примеру, это может быть порционная яичница или одинаковые панкейки с идеальными ровными краями. Кроме того, данная сковорода идеально подходит для быстрого приготовления сразу для нескольких человек.

Цена: 1303,48 руб.

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Измельчитель

Устройство, что позволяет очень быстро измельчить многие ингредиенты, например чеснок. Главное – как следует их подготовить, и в частности, чеснок нуждается в предварительном разделении на дольки и их очистке от кожуры. Использование элементарно – загрузить ингредиенты, закрыть крышку и включить кнопку. Разборка и очистка очень простые.

Цена: 237,69 руб.

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