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Китайский гигант Lenovo презентовал ёмкое облачное хранилище данных Personal Cloud T2, которое может вместить до 32 ТБ информации.

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Устройство представляет собой довольно компактный физический сетевой блок, который прекрасно подойдёт для дома и станет лучшим решением для офиса, разместив в себе до двух накопителей разных типоразмеров (2,5 и 3,5 дюйма) с интерфейсом SATA 3-го поколения. В максимальной комплектации хранилище может разместить два жёстких диска с суммарной вместительностью до 36 ТБ, то есть по 18 ТБ каждый. Возможной остается и организация целого массива RAID 1.

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Что касается технических параметров устройства, то, прежде всего, стоит отметить его аппаратную основу, представленную в виде чипсета Realtek RTD1296 на 4 ядрах ARM Cortex-A53 с 1,4-гигагерцовой частотой, а также 2 ГБ оперативной памяти. Имеется и дополнительный флеш-модуль eMMC 5.1 на 8 ГБ и необходимый для соединения с сетью и сменными накопителями интерфейс, включивший в свой состав Gigabit Ethernet-порт, а также USB Type-A и Type-C 3.0.

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Габариты облачного хранилища составляют 23,5 х 17,1 х 10,6 см при весе 1,75 кг. Естественно, последний показатель актуален до подключения жёстких дисков. Кроме того, предусмотрена собственная система охлаждения в виде практически бесшумного встроенного вентилятора.

Приобрести эту полезную новинку можно будет уже 10 мая, заплатив за неё около 150 американских долларов.