Весна в разгаре и уже давно пора позаботиться о хорошем гриле. Эта модель – вполне достойный вариант, представляющий собой простую конструкцию с металлической плитой, съёмной решеткой, ручкой с крышкой. Такая конструкция транспортабельная и хороша для готовки, позволяя сократить время на приготовление популярных продуктов для пикника.

Цена: 3440,18 руб.

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Беспроводная колонка MIFA устойчива к воде. Работает от беспроводной сети Bluetooth, чтоб слушать любимую музыку. В устройство встроен микрофон, доступна функция громкой связи, чтобы отвечать телефонные звонки. Аккумулятор обеспечивает автономность до 12 часов. Есть три типа расцветки для модели, а также можно добавить свою, если связаться с продавцом. Доступна доставка по России и Украине.

Цена: 2241,05 руб.

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Компания Xiaomi через свой бренд HuoHou выпустила нож для пиццы. Он оснащен круглым режущим лезвием, изготовленным из нержавеющей стали типа 304, и полностью защищен, если сдвинуть протектор. Размер 118x3 мм, вес 142 грамма, и все это позволяет делать точный разрез практически без усилий.



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Цена: 684,34 руб.

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Мини-ПК треугольной формы, очень красочный, а также быстрый, бесшумный и с минималистичным дизайном, с процессором Intel N3450. Предустановлена Windows 10, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD-накопителя с возможностью расширения с помощью microSD, совместимый с 4K, с портами USB включая USB 3.0, с выходом HDMI и с Rj45 для прямого подключения к роутеру, а также двойной Wi-Fi и Bluetooth.

Цена: 11427,95 руб.

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Xiaomi Mijia 4 – отличный выбор для повседневной носки, кардио и тренировок в зале. Легкие, удобные, обеспечивающие доступ воздуха – попробовав эту обувь в носке хоть однажды уже не захочется менять ее на что-то другое. При этом в рамках коллекции было представлено 15 моделей на выбор, каждая из которых получила свою изюминку.

Цена: 2978,56 руб.

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А это не просто TWS-наушники, а уникальное в своем роде гибридное устройство «2 в 1». Так, модель TiYiViRi можно использовать не только для воспроизведения любимого контента, но и для зарядки других устройств. Для этого разработчиками был предусмотрен аккумулятор емкостью в целых 10 тыс. мАч, которого хватит для питания сразу нескольких гаджетов.

Цена: 1567,50 руб.

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