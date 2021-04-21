Незаменимая вещь как в мастерской, так и на хозяйстве, позволяющая безошибочно определить основные показатели электросети, будь то сила тока, его номинал и пр. Все эти данные выводятся на предусмотренный на корпусе мультметра дисплей, тогда как для переключения между ними на корпусе были предусмотрены специальные тумблеры. В общем, компактное и надежное устройство для мастеров и простых любителей.

Цена: 849,52 руб.

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Довольно необычный брелок со стальным тросом, благодаря которому можно не бояться потерять ключи. Так, трос легко пристегивается к одежде или сумкам, в общем, ко всему, где есть, за что зацепиться. Идеальное решение, которое подойдет не только для забывчивых детей и взрослых, но и для тех, кто вынужден всегда иметь при себе всевозможную мелочевку, начиная с автомобильной сигнализации и заканчивая магнитом от домофона.

Цена: 223,85 руб.

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С такой сумкой здорово делать все – хоть работать, хоть путешествовать – все ценное всегда будет оставаться под рукой, а точнее, на талии. Специально для этого разработчики предусмотрели регулируемые ремни и множество накладных карманов и кармашков, в которых удобно хранить всевозможную мелочевку и не только. Радует и дизайн, а также вариативность материалов изготовления от непромокайки до имитации замши.

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Цена: 961,05 руб.

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Невзирая на свои относительно скромные габариты, этот деревообрабатывающий станок прекрасно справляется со своей основной задачей, имея для этого все необходимое оснащение. Это и большой ползунок, позволяющий работать даже с самыми сложными текстурными элементами, и многофункциональные кулачки, легко справляющиеся с трубами разного диаметра, и резвый шпиндель, способный вращаться на самых высоких скоростях, что само по себе подразумевает наличие высококачественных и надежных резцов.

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Цена: 12358,40 руб.

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Эти простые на вид насадки, получившие абразивное покрытие разной степени зернистости, позволяют быстро привести в порядок практически любые шероховатые предметы и поверхности. Добиться максимально эффективного результата позволяет прорезиненный слой, способствующий усилению трения без проскальзываний и прочих прорех в работе барабана. Доступна доставка из России.

Цена: 1581,19 руб.

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Весна в разгаре и владельцам приусадебных участков не помешает обзавестись такой вот универсальной электропилой, которая легко фиксируется на болгарку и прекрасно справляется не только с толстыми ветками, но и с небольшими деревьями. При этом в комплекте к инструменту прилагается множество всяких полезностей, начиная с ключей и креплений для замены насадки и заканчивая удобной ручкой и цепью. Доступна доставка из России.

Цена: 1501,30 руб.

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Этот светильник хорош не только своей безупречной яркостью, но и способностью работать без проводов. Кроме того, он не боится осадков, что позволяет устанавливать его прямо на улице, освещая свой двор и приусадебный участок. Специально для этого разработчики оснастили устройство перезаряжающимся аккумулятором, представив модель сразу в шести разных конфигурациях с общим количеством LED, варьирующимся в диапазоне от 20 до 118 ед. Есть даже варианты с торцевой подсветкой, захватывающие большую площадь, поэтому светил ьник однозначно заслуживает внимания.

Цена: 453,24 руб.

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