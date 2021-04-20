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Китайский суббренд гиганта Xiaomi Redmi готовится к презентации своего нового бюджетного смартфона K40 Game Enhanced Edition, уже начав рассылку приглашений на презентацию, запланированную во вторник 27 апреля.



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Мероприятие прогнозируемо состоится в Китае, о чём заговорили ещё в начале месяца. В частности, озвучить эти намерения бренда взялся ведущий менеджер компании Лю Вэйбин, который поспешил обозначить новый ориентир её развития на весь 2021 год – игровой сегмент. Что же, неудивительно, если учесть, каким спросом пользуются игровые смартфоны у пользователей, особенно если речь идёт о недорогих, но достаточно производительных аппаратах.

Возвращаясь к готовящейся к выпуску новинке, стоит отметить, что согласно выложенному в сеть тизеру, одной из ключевых особенностей нового Redmi станет отдельно расположенная на боковой панели физическая кнопка, предназначенная для запуска геймерского режима, о котором будет свидетельствовать и светодиодная индикация, размещённая возле модулей камер.

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Некоторые характеристики смартфона были озвучены и самим Лю Вэйбином. Согласно его заявлениям, новинка будет работать на 8-ядерном чипсете Dimensity 1200 от MediaTek, способном обеспечить высокую производительность, отзывчивое управление и подвижную картинку без излишнего утяжеления смартфонного корпуса, который останется тонким и лёгким.

Некоторые детали о смартфоне сообщило и авторитетное китайское издание Sina: K40 Game Enhanced Edition будет оснащён продвинутым AMOLED-дисплеем со 144-герцовой частотой обновления от южнокорейского гиганта Samsung и ёмким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрозарядной технологии и выходной мощностью 67 Вт.

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При этом стоимость игровой модели составит около 305 USD, что автоматически делает его самым бюджетным смартфоном в игровом сегменте.