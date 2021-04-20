Неиспользуемые приложения в Android 12 будут автоматически переходить в спящий режим
12-я версия Android OS ещё даже не на подходе, но это не мешает энтузиастам находить новые сведения об особенностях готовящейся к выходу новинки. В этот раз всплыли весьма любопытные факты, а именно автоперевод долго неиспользуемых приложений в спящий режим.
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Если эта функция по умолчанию, действительно, будет, то можно рассчитывать на дополнительную оптимизацию системы, ведь в текущей версии Android 11 Developer Preview 3 уже попробовали применить нечто подобное, позаботившись об «автоматическом отзыве разрешений», в случае отсутствия какой-либо активности в приложениях в течение нескольких месяцев. Теперь же помимо отзывов и возможного введения неиспользуемых приложений в гибернацию, система будет удалять временные файлы, тем самым освобождая место в смартфоне.
Кроме того, энтузиасты активировали один из новых разделов системы «Неиспользуемые приложения». Последнее было расположено на странице «Информация о приложении», размещая в себе переключатель, позволяющий удалять разрешения и, как следствие, освобождать место на устройстве.
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Стоит напомнить, что в текущей версии Android этот своеобразный тумблер можно найти, перейдя по пути «Информация о приложении» – «Разрешения приложения», и его дальнейшее перемещение обусловлено тем, что теперь функция будет работать не только с разрешениями, но и с хранилищем данных.
Также удалось выяснить, что после обновления функция сможет отключать уведомления, попутно удаляя все временные файлы, которые хранятся в памяти
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