Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

12-я версия Android OS ещё даже не на подходе, но это не мешает энтузиастам находить новые сведения об особенностях готовящейся к выходу новинки. В этот раз всплыли весьма любопытные факты, а именно автоперевод долго неиспользуемых приложений в спящий режим.

реклама

Если эта функция по умолчанию, действительно, будет, то можно рассчитывать на дополнительную оптимизацию системы, ведь в текущей версии Android 11 Developer Preview 3 уже попробовали применить нечто подобное, позаботившись об «автоматическом отзыве разрешений», в случае отсутствия какой-либо активности в приложениях в течение нескольких месяцев. Теперь же помимо отзывов и возможного введения неиспользуемых приложений в гибернацию, система будет удалять временные файлы, тем самым освобождая место в смартфоне.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Кроме того, энтузиасты активировали один из новых разделов системы «Неиспользуемые приложения». Последнее было расположено на странице «Информация о приложении», размещая в себе переключатель, позволяющий удалять разрешения и, как следствие, освобождать место на устройстве.

реклама

Стоит напомнить, что в текущей версии Android этот своеобразный тумблер можно найти, перейдя по пути «Информация о приложении» – «Разрешения приложения», и его дальнейшее перемещение обусловлено тем, что теперь функция будет работать не только с разрешениями, но и с хранилищем данных.

Также удалось выяснить, что после обновления функция сможет отключать уведомления, попутно удаляя все временные файлы, которые хранятся в памяти