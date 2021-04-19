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Известный автоконцерн Audi представил концепт электрокара A-6 E-Tron, построенный на базе Premium Platform Electric. В разработке седана участвует немецкий гигант Porsche.

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По предварительным данным, новинка станет первой на счету компании с базой PPE, разработанной исключительно для заднеприводных моделей и автомобилей с полной колёсной формулой 2х2. Кроме того, концепт имеет сразу на два мотора с суммарной мощностью 469 лошадиных сил, что эквивалентно 350 кВт. При этом крутящий момент составляет 800 Нм.

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Насладиться этим великолепием получится нескоро, поскольку его массовое производство запланировано не раньше, чем на второе полугодие 2022 года. Зато ожидание многообещающее, чего только стоят анонсированные 700 км запаса хода. Такой результат разработчики собираются обеспечить с помощью ёмкой литий-ионной батареи на 100 кВтч, которая несмотря на свои параметры будет заключена в компактный блок, легко размещающийся на борту седана без какого-либо ущерба для салонного пространства.

Также стоит выделить электрическую архитектуру потенциалом в 800 вольт с поддержкой быстрого заряда от постоянного тока мощностью 270 кВт, фирменную матричную оптику Digital Matrix LED, а также укороченную заднюю часть кузова с покатой крышей. Последняя особенность явно указывает на то, что A-6 E-Tron – это всё-таки про фастбэк, а не про обычный седан.

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В пользу этого говорят и цифры, а в частности, некоторые аэродинамические показатели. Согласно прогнозам разработчиков, обтекаемый кузов электрокара позволит снизить аэродинамическое сопротивление до коэффициента 0,22. Что до названия, то принадлежность к A6, а не к A7 была обозначена не случайно, ведь второй вариант всё же является ответвлением первого, и авторам концепта очень хотелось подчеркнуть этот момент.

В общем, ждём продаж, стартующих только в 2023 году, и новых подробностей об этом электромобиле, надеясь на то, что последние будут обнародованы раньше.