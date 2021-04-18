Подборка практичных товаров с AliExpress: шлиф машинка, кожаное портмоне и другие
Шлиф машинка
При наличии такой машинки на хозяйстве становится доступным широкий фронт работ. В основе –мощный мотор, способный выполнять 19,5 тыс. оборотов в минуту при крутящем моменте в 14 Нм, его работа осуществляется не от сети, а от предусмотренного тут же 12-вольтного аккумулятора с емкостью в 2 тыс. мАч.
Порадует покупателей и надежность инструмента, построенного на металлическом патроне с сантиметровым диаметром поперечного сечения, прочно удерживающем любые насадки. Что касается дисков, то рекомендуется использовать режущие элементы с 75-миллиметровым диаметром, гарантирующие лучший результат. Доступна доставка из России.
Цена: 3468,18 руб.
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Кожаное портмоне
Портмоне из натуральной кожи – это стильно, солидно и не обязательно дорого. Во всяком случае за этот кошелек не придется переплачивать и даже наоборот – его качество явно опережает стоимость. При этом покупатель получает хорошую мягкую кожу и множество отделений и кармашков для мелочи и карт.
Цена: 1355,88 руб.
Автомобильный преобразователь
С этим автомобильным преобразователем можно гарантированно получить 220 В переменного из 12 постоянного тока, благодаря чему зарядка различных девайсов от аккумулятора становится более чем реальной. Можно подключать множество гаджетов. При этом разработчик предлагает сразу несколько устройств на выбор, отличающихся друг от друга мощностью. Доступна доставка из России.
Цена: 2549,34 руб.
Набор ножей
Эти стильные ножи станут достойным украшением самой современной кухни, будучи изготовленными из исключительно высококачественных материалов: хромованадиевой стали, используемой для режущей части, и довольно прочного пластика для рукоятки. Резаки не тупятся (заводской заточки хватит на длительный период) и не ржавеют, имея специальное антикоррозийное покрытие. Ну а угол режущей кромки в 15 градусов позволяет эффективно резать продукты. Доступна доставка из России.
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Цена: 1723,10 руб.
Земляной бур
Весьма полезный прибор, который позволяет бурить почвенные слои, как песок или глина, получив для этих целей крепкую шнековую насадку из быстрорежущего металлического сплава. Идеальный вариант с удобным пистолетным управлением, который подойдет для сада, огорода и приусадебного участка.
Цена: 631,65 руб.
Карта памяти
Еще одно универсальное хранилище данных от SanDisk. На этот раз производитель предлагает карту памяти объемом от 32 до 256 Гб, которая обеспечивает скорость считывания до 160 Мб/с. Показатель записи меньше, соответствуя 60 Мб/с, но это совсем некритично. Среди прочих особенностей – возможность использовать карту памяти microUSB для переноса и установки практически любого программного обеспечения, для чего ей было присвоено значение App Performance Class. В комплекте к устройству прилагается универсальный SD-адаптер, который подойдет почти для всех кардридеров за редким исключением. Кроме того, для карты возможно форматирование из стандарта exFAT в NTFS, благодаря чему становится возможной файловая запись до 4 Гб.
Цена: 704.12 руб.
Веб-камера Logitech FULL HD
Незаменимая вещь на хозяйстве каждого уважающего себя стримера – приличная веб-камера. Данная модель полностью удовлетворит любые потребности, снимая в полноэкранном режиме FHD с частотой в 30 кадров в секунду с перспективой увеличения до 60 кадров при переходе на разрешение 1080р.
Порадует и интерфейс в виде USB 3.0, который обеспечивает бесперебойный коннект устройства с компьютером, работающим под управлением Windows или macOS. Возможным остается и смартфонное подключение, причем как к Android, так и к iOS-гаджетам. Довершает общую картину 2-мегапиксельная CMOS-матрица, наличие встроенного микрофона и возможность фиксации средства записи прямо на мониторе ПК.
Цена: 5236.93 руб.
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