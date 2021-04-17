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Подборка практичных товаров с AliExpress: ударопрочный чехол, видеорегистратор и другие

Привет всем читателям! Предлагаю посмотреть на новые, практичные и интересные товары, которые продаются на AliExpress и будут полезны вам, как в повседневной жизни, так и в качестве подарка для близких людей.
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Ударопрочный чехол для iPhone

Несмотря на все предусмотренные разработчиками степени защиты, бьются айфоны только так. Теперь же можно не рисковать, просто став обладателем такого универсального бампера, способного защищать мобильное устройство не только от пыли, но и от влаги. В основе аксессуара использован гибкий силиконовый мат, зафиксированный довольно прочной и надёжной рамкой.

И это только прокладка, поскольку сверху амортизирующего слоя устанавливается съёмный металлический экран. Имеется и фронтальная заслонка из закалённого стекла, а также заглушки для разъёмов, спасающие гаджеты при случайном погружении. Плюс ко всему – всё разборное (в конструкции используются крепежные болты) и легко заменяемое.

Цена: 677,16 руб.

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Чехлы для автомобильных сидений

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Изношенное и утратившее целостность покрытие автокресел не является поводом для их замены. Вместо этого можно приобрести такой набор чехлов, пошитых из плотного синтетического льна, который идеален для всесезонной эксплуатации. 

Такие чехлы «дышат», не впитывают и не источают неприятных запахов и практически не пачкаются, имея несколько вариантов цветового оформления на выбор. Лучший вариант не только для маскировки износа, но и для его профилактики. Доступна доставка из России.

Цена: 2550,13 руб.

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Видеорегистратор

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Несмотря на доступный ценник, этот видеорегистратор, выполненный в форме автомобильного зеркала заднего вида, получил весьма приличный функционал, начиная с записи видео в разрешении 1080р и заканчивая полностью русифицированным меню. Имеется даже цифровая стабилизация картинки с цикличной записью видео даже без минимальных перерывов.

Цена: 581,43 руб.

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Кроссовки

Эти кроссовки очень лёгкие, модные и универсальные. Сетчатая поверхность обуви обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, благодаря чему ноги не парятся, но и не перемерзают. Гнущаяся подошва делает модель удобной, как тапочки. Единственный момент, который следует учитывать – кроссовки немного маломерят, поэтому следует приобретать их хотя бы на размер больше.

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Цена: 662,25 руб.

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Универсальный гаечный ключ

Такая шестигранная насадка подходит практически под все электроинструменты, так как элементарно фиксируется на любом патроне. Вспомогательное приспособление имеет габариты 5,1 х 2,57 см, легко заменяет различные головки благодаря своей конструкции с подстраивающимися под разные исходники подвижными штырьками. Доступна доставка из России.

Цена: 154,58 руб.

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Флэш-накопитель SanDisk

Производитель SanDisk является одним из самых лучших в сегменте съёмных накопителей. Модель флеш-хранилища Ultra Flair порадует вас высокой скоростью чтения, достигающей 150 Мб/с, и скоростью записи данных, хотя этот показатель всегда ниже предыдущего. Что касается ёмкости хранилища, то она варьируются в диапазоне от 16 до 256 Гб в зависимости от выбранной конфигурации устройства. 

Позаботились разработчики и о защите данных, предусмотрев надежную систему паролизации. Металлический корпус флешки хорошо компенсирует теплоотдачу. А ещё это устройство является идеальным решением для Windows ReadyBoost – такая вот вишенка на торте.

Цена: 372,91 руб.

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Паяльный микроскоп

Идеальный прибор для исследовательской и ювелирной работы в домашних условиях и не только. Микроскоп позволит выполнять различный фронт работ, увеличивая изображение предмета в 600 раз, что позволяет рассмотреть все его особенности, включая самые мелкие трещинки и дефекты. Для этих целей прибор оснащен собственным экраном с 4,3-дюймовой диагональю, достаточно мощной светодиодной подсветкой и удобным алюминиевым платформенным основанием.

Цена: 1232,99 руб.

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