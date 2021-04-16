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В это трудно поверить, но ещё год назад критикующий криптовалюту Маск умудрился заработать на ней больше миллиарда долларов США. А всё благодаря скачку, который совершил курс Bitcoin за последние несколько месяцев.

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Кроме того, Маск как будто специально подогрел интерес к этой крипте, написав перед приобретением 48 тыс. биткоинов несколько многозначительных твиттов. И если учесть, что на тот момент курс варьировался в диапазоне 30-40 тыс., достигнув на этой неделе своего исторического максимума в размере 64 тыс. 863 долларов, то нетрудно подсчитать, что проинвестированные Маском 1,5 млрд. принесли ему 100-процентную прибыль.

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Напомним, что впервые о намерении Tesla вкладывать деньги в Bitcoin стало известно ещё 8 февраля, после чего стоимость криптовалюты подскочила на 14%. И если не учитывать кратковременные откаты, то впору констатировать устойчивый, а самое главное, невиданное увеличение актива.

В итоге дивиденды от вложений в Bitcoin с лихвой компенсировали доходы от продажи автомобилей Tesla за прошедший год. Также компания сделала доступными криптовалютные расчёты для выпускаемой продукции, храня выручку в неизменном виде без конвертации в денежные средства, что только добавляет биткоину веса.

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И если раньше многие крупные игроки не спешили инвестировать в крипту, относясь к ней с недоверием, а иногда и с откровенным скепсисом, то после опыта Tesla возникает стойкое ощущение, что цифровые деньги – это навсегда, и что не за горами тот день, когда они займут равнозначные позиции с фиатными деньгами.