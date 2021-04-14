Подборка практичных товаров с AliExpress: многофункциональный ключ, SSD диск KingSpec и другие
Многофункциональный гаечный ключ
Инструмент на все случаи жизни, позволяющий закручивать практически любые гайки и фиксаторы, вне зависимости от их диаметра и материала изготовления. Обходиться без специальных вспомогательных приспособлений позволяет уникальная в своем роде подвижная часть ключа с переворачивающимся механизмом и рабочим шагом в 1,6-6,8 см.
Стоит отметить, что таким диапазоном не может похвастаться ни один стандартный разводной инструмент, поэтому данная модель ключа однозначно заслуживает внимания.
Цена: 767,82 руб.
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SSD диск KingSpec
Универсальный твердотельный накопитель KingSpec обеспечивает высокую скорость чтения и записи, представлен в нескольких конфигурациях памяти в диапазоне от 64 Гб до 1 Тб. Также данная модель может похвастаться высокой надежностью, простотой применения и эффектным дизайном с тематическим контрастным рисунком.
Цена: 1653,29 руб.
Нож-скальпель со сменными лезвиями
Если на повестке дня стоит тонкая работа в виде резки миниатюрных деталей из картона, пластика и кожи, то это перо со сменными лезвиями в количестве 5 штук имеет все шансы стать незаменимым помощником.
С помощью ножа можно выполнять задачи любой сложности, вырезая самые вычурные фигурные конфигурации. Рукоятка обеспечивает фиксацию режущего элемента в разных положениях за счет закручивающегося в сквозном отверстии винта.
Цена: 117,35 руб.
ОЗУ Veineda
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Планка оперативки, представленная в нескольких конфигурациях памяти, варьирующихся в диапазоне от 2 до 8 Гб с частотой 1,333-1,6 ГГц.
К слову, частоту можно разогнать, такой информацией поделились те, кто успел стать обладателем ОЗУ. Устройство обеспечивает быструю работу без сбоев, имеет гарантию от производителя.
Цена: 683,90 руб.
Ручной паяльник NEWACALOX
Паяльник выполнен в виде пистолета с удобным курковым управлением. Мощность инструмента составляет 60 Вт, этого достаточно для выполнения различных паяльных работ в домашних условиях.
Кроме того, паяльник имеет керамическое жало, а также заднее расположение катушки с припойной проволокой, которая подаётся на деталь путём нажатия на курок.
Цена: 1666,37 руб.
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