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Подборка практичных товаров с AliExpress: многофункциональный ключ, SSD диск KingSpec и другие

Привет всем читателям! Предлагаю посмотреть на новые, практичные и интересные товары, которые продаются на AliExpress и будут полезны вам, как в повседневной жизни, так и в качестве подарка для близких людей.
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Многофункциональный гаечный ключ

Инструмент на все случаи жизни, позволяющий закручивать практически любые гайки и фиксаторы, вне зависимости от их диаметра и материала изготовления. Обходиться без специальных вспомогательных приспособлений позволяет уникальная в своем роде подвижная часть ключа с переворачивающимся механизмом и рабочим шагом в 1,6-6,8 см.

Стоит отметить, что таким диапазоном не может похвастаться ни один стандартный разводной инструмент, поэтому данная модель ключа однозначно заслуживает внимания.

Цена: 767,82 руб.

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SSD диск KingSpec

Универсальный твердотельный накопитель KingSpec обеспечивает высокую скорость чтения и записи, представлен в нескольких конфигурациях памяти в диапазоне от 64 Гб до 1 Тб. Также данная модель может похвастаться высокой надежностью, простотой применения и эффектным дизайном с тематическим контрастным рисунком.

Цена: 1653,29 руб.

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Нож-скальпель со сменными лезвиями

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Если на повестке дня стоит тонкая работа в виде резки миниатюрных деталей из картона, пластика и кожи, то это перо со сменными лезвиями в количестве 5 штук имеет все шансы стать незаменимым помощником. 

С помощью ножа можно выполнять задачи любой сложности, вырезая самые вычурные фигурные конфигурации. Рукоятка обеспечивает фиксацию режущего элемента в разных положениях за счет закручивающегося в сквозном отверстии винта.

Цена: 117,35 руб.

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ОЗУ Veineda

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Планка оперативки, представленная в нескольких конфигурациях памяти, варьирующихся в диапазоне от 2 до 8 Гб с частотой 1,333-1,6 ГГц. 

К слову, частоту можно разогнать, такой информацией поделились те, кто успел стать  обладателем ОЗУ. Устройство обеспечивает быструю работу без сбоев, имеет гарантию от производителя.

Цена: 683,90 руб.

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Ручной паяльник NEWACALOX

Паяльник  выполнен в виде пистолета с удобным курковым управлением. Мощность инструмента составляет 60 Вт, этого  достаточно для выполнения различных паяльных работ в домашних условиях.

Кроме того, паяльник имеет керамическое жало, а также заднее расположение катушки с припойной проволокой, которая подаётся на деталь путём нажатия на курок.

Цена: 1666,37 руб.

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