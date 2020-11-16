Этот двухсторонний гаечный ключ подойдет для решения практически любых задач. Имеет цепкие внутренние зубцы для фиксации крепежных элементов, не прокручиваясь и не соскальзывая с гаек и болтов.

При этом, его универсальность позволяет работать с различными инструментами, не меняя размер хвата. Здесь есть самоблокирующаяся спираль и удобные прорезиненные рукоятки, благодаря которым можно работать с ключом, выполненным из высококачественной углеродистой стали, удерживая его одной рукой.

Цена: $6.20 - 21.82

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Выращивание экзотических растений вроде орхидей в наших широтах довольно проблематично, что связано с коротким световым днем в зимний период. Эта проблема решаема, если приобрести фитолампу. Она обеспечивает полноценное развитие растений и рассады, давая розовое освещение, которое наиболее полезно для досветки рассады зимой. При этом речь идет не о привычной колбе, а о гибкой диодной ленте на липкой основе, которую можно разместить в любом удобном месте, где есть USB-разъем.

Цена: $1.04 - 6.96

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Плиточные швы требуют регулярного ухода, иначе они портят общий вид облицовки, чернея от грибка и плесени. Но даже при щепетильном отношении со временем любая затирка становится неэстетичной, и если нет ни малейшего желания обновлять затирку, то можно воспользоваться этим маркером, представленным в виде нескольких оттенках. Достаточно просто встряхнуть флакон и пройтись грифелем по швам, чтобы обновить их цвет без специфического запаха и продолжительной сушки.

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Цена: $0.01

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Бренд Xiaomi выпускает зонты, оснащенные светоотражающей полоской по кромке, благодаря которой можно обозначить себя на дороге. Но и это еще не все, главной особенностью этого аксессуара стал его прочный каркас, который выдержит любые порывы ветра. Бонусом станет встроенный в рукоятку фонарик, который при желании можно заказать в виде дополнительной опции.

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Цена: $23.75 - 28.84

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Эти стильные наушники от Xiaomi были созданы для настоящих меломанов по доступной цене. Алюминиевый корпус с красивой позолотой и удобным ободом идеально садится на любую голову. Амбушюры не давят в уши, радуя пользователей отменным звучанием.

Цена: $50.59

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