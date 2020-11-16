Обсерватория «Спектр-РГ» завершает второй осмотр космического пространства
Еще прошлым летом была запущена российская обсерватория «Спектр-РГ», оснащенная двумя рентгеновскими телескопами, главной особенностью которых стала оптика косого падения eROSITA и ART-XC.
реклама
К слову, над созданием телескопов работали специалисты Германии и России, благодаря чему человечество может получать новые данные, о которых раньше не приходилось даже мечтать, и за последний год удалось составить карты нашей Вселенной в рекордно высоком разрешении.
Такая оптика позволила обнаружить множество новых галактик с активными ядрами-черными дырами, поглощающими все находящиеся в непосредственной близости космические тела и межзвездный газ. Мало того, не прошло и года, как уникальный в своем роде аппарат дал возможность исследовать все небо, тогда как в декабре подходит к завершению второй такой обзор.
реклама
Еще вчера такие результаты казались невозможными, и остается только догадываться, какие новые вершины смогут покорить ученые к концу миссии, программа которой рассчитана на 4-е года. По крайней мере, ожидается, что за это время удастся выполнить до 8-и полных обзоров небесного пространства.
Финальным аккордом экспедиции станет склейка карт, благодаря которой удастся достигнуть рекордного уровня чувствительности.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила