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Обсерватория «Спектр-РГ» завершает второй осмотр космического пространства

Новая оптика астрофизической обсерватории позволила обнаружить множество новых галактик.
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Еще прошлым летом была запущена российская обсерватория «Спектр-РГ», оснащенная двумя рентгеновскими телескопами, главной особенностью которых стала оптика косого падения eROSITA и ART-XC.

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К слову, над созданием телескопов работали специалисты Германии и России, благодаря чему человечество может получать новые данные, о которых раньше не приходилось даже мечтать, и за последний год удалось составить карты нашей Вселенной в рекордно высоком разрешении. 

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Такая оптика позволила обнаружить множество новых галактик с активными ядрами-черными дырами, поглощающими все находящиеся в непосредственной близости космические тела и межзвездный газ. Мало того, не прошло и года, как уникальный в своем роде аппарат дал возможность исследовать все небо, тогда как в декабре подходит к завершению второй такой обзор.

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Еще вчера такие результаты казались невозможными, и остается только догадываться, какие новые вершины смогут покорить ученые к концу миссии, программа которой рассчитана на 4-е года. По крайней мере, ожидается, что за это время удастся выполнить до 8-и полных обзоров небесного пространства.

Финальным аккордом экспедиции станет склейка карт, благодаря которой удастся достигнуть рекордного уровня чувствительности. 

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