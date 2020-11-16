Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Еще прошлым летом была запущена российская обсерватория «Спектр-РГ», оснащенная двумя рентгеновскими телескопами, главной особенностью которых стала оптика косого падения eROSITA и ART-XC.

реклама

К слову, над созданием телескопов работали специалисты Германии и России, благодаря чему человечество может получать новые данные, о которых раньше не приходилось даже мечтать, и за последний год удалось составить карты нашей Вселенной в рекордно высоком разрешении.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Такая оптика позволила обнаружить множество новых галактик с активными ядрами-черными дырами, поглощающими все находящиеся в непосредственной близости космические тела и межзвездный газ. Мало того, не прошло и года, как уникальный в своем роде аппарат дал возможность исследовать все небо, тогда как в декабре подходит к завершению второй такой обзор.

реклама

Еще вчера такие результаты казались невозможными, и остается только догадываться, какие новые вершины смогут покорить ученые к концу миссии, программа которой рассчитана на 4-е года. По крайней мере, ожидается, что за это время удастся выполнить до 8-и полных обзоров небесного пространства.

Финальным аккордом экспедиции станет склейка карт, благодаря которой удастся достигнуть рекордного уровня чувствительности.