Отличная секира, с которой можно пойти и в поход, и на охоту, с таким топором не страшно потеряться в лесу. Качество отменное – рубящий инструмент обладает острым лезвием из прочной выносливой стали, эргономичной рукояткой на болтах и компактностью: 8 см длина острия и 31 см – высота топора в целом.

Цена: $34.65 - 35.25

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Уникальность этого необычного украшения сводится к тому, что оно имеет модуль бесконтактной оплаты NFC, позволяющий рассчитываться за товары и услуги без банковской карты. Кроме того, кольцо получило множество других функций, среди которых возможность отвечать на звонки и сообщения, музыкальная навигация и использование в качестве ключа от домофона.

Цена: $9.63 - 13.13

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Если у вас отошел контакт, соединить его можно без надобности пайки. Стоимость паяльника может быть немалая, и если не доводится им часто пользоваться, то лучше ограничиться этим бюджетным решением, как паяльная паста. Клейкий, пластичный, удобный в применении, этот материал позволит быстро решить проблему, сэкономив приличную сумму.

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Цена: $3.49 - 6.09

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Набор бюджетный, при этом, в нем есть все необходимое: 80-ваттный паяльник, работающий от напряжения 220 В, мультиметр, хорошая комплектация, удобный кейс для хранения и транспортировки. Если на повестке дня стоит какая-нибудь небольшая работа, такой комплект инструментов для пайки будет отличным помощником каждому мастеру.

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Цена: $11.96 - 34.68

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Небольшая, но достаточно производительная пила цепного типа может работать без топлива и привязки к сети. Вместо этого предусмотрена 24-вольтная литий-ионная батарея емкостью 2600 мАч. Пила имеет эргономичное управление и мгновенно приходит в действие от кнопки-курка, расположенной прямо под пальцем.

Цена: $49.29 - 61.60

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