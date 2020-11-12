Удлиненный носик с несколькими вариантами отверстий в значительной мере расширяют возможности этого инструмента. Плоскогубцы подойдут не только для ремонта электросети, но и для откручивания и закручивания различных креплений. У прибора рельефные прорезиненные ручки, благодаря которым можно не бояться тока.

Доступна доставка из России.

Цена: $8.48 - 16.54

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Часто используете смартфон для прослушивания любимых композиций? Модулятор Baseus создан специально для этого! Наличие беспроводного модуля Bluetooth позволяет передавать устройству передавать музыкальный ряд на автомагнитолу. Также трансмиттер подойдет для заряда гаджетов, для чего на его борту был предусмотрен двойной USB-порт на 2,4 и 1 А. Есть здесь и слот под micro-CD-карту, а также небольшой экран для отображения напряжения в бортовой сети авто.

Доступна доставка из России.

Цена: $10.20

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Усовершенствованный электроинструмент от Xiaomi, главным преимуществом которого прочный тонкий корпус из высококачественного алюминиевого сплава и богатая комплектация. Под последней подразумевается не только большое количество сменных насадок, но и наличие емкой батареи, позволяющей работать без подключения к общей сети.

Цена: $34.54

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Если вам не хватает розеток для зарядки, можно обзавестись этим универсальным блоком, оснащенным тройным USB. Достаточно подключить зарядку к обычной розетке, чтобы восполнить заряд сразу нескольких устройств, попутно отслеживая состояние их аккумуляторов, для чего на корпусе проводника был предусмотрен информативный цифровой дисплей.

Цена: $11.44 - 15.07

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Не спешите менять стеклоочистители, если в процессе интенсивной эксплуатации они стали плохо справляться со своими основными обязанностями. Вместо этого можно попробовать восстановить их с помощью этого простого, но эффективного устройства. Благодаря абразивным насадкам можно снова пользоваться силиконовым дворниками, обеспечивая их плотное прилегание к лобовому стеклу.

Доступна доставка из России.

Цена: $7.99

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