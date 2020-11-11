Главное преимущество этого прогулочного транспорта заключается в его широких колесах, благодаря которым удается обеспечить оптимальное распределение веса и более уверенное перемещение на проблемных участках и на подъемах.

Двухколесный привод делает самокат максимально безопасным, а наличие двух двигателей с суммарной мощностью в 1000 Вт дает возможность набирать скорость до 41 км/ч с запасом хода в 30 км. Питание транспорта осуществляется от батарей Panasonic емкостью в 14,4 Ач, и это еще один плюс модели.

Цена: $665.74 - 861.87

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Цифровой прибор, с помощью которого можно снимать любые параметры сети. Для этого мультиметр оборудован небольшим ЖК-дисплеем, световой индикацией и удобным кнопочным управлением.

Функционирует устройство с помощью двух полярных щупов, позволяющих тестировать любые электронные приборы и компоненты (сюда входят и батарейки емкостью в 1,5-12 В), и имеет широкий диапазон в 1000 В и интервал рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия.

Доступна доставка из России.

Цена: $14.55 - 42.93

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Стационарный или планетарный миксер – мечта каждой хозяйки, которая позволяет взбивать крем или замешивать тесто без рук. При этом вовсе не обязательно переплачивать, остановив свой выбор на этой недорогой, но достаточно производительной, стильной и компактной модели с 5-литровой чашей и мощностью в 22000 Вт.

6 скоростных режимов и наличие нескольких насадок, включая венчик и крюки для теста позволят готовить блюда любой сложности, а наличие крышки для чаши предотвратит разбрызгивание ее содержимого.

Доступна доставка из России.

Цена: $80.46

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Отличное устройство для системы «Умный дом» с защищенным стеклом, работающее от стандартной сети в 220 В. Управление – сенсорное и голосовое, монтаж – элементарный, так как для него не понадобится нейтральный провод.

Переключатель имеет стильный дизайн, возможность работы по индивидуальному сценарию, а также совместимость практически с любыми передатчиками с частотой в 433 мГЦ.

Цена: $10.95 - 14.10

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Устройство видеонаблюдения от дочернего бренда гиганта Xiaomi позволяет обезопасить себя от нарушителей и воров, ведя круглосуточную запись в высоком разрешении FHD и частотой в 60 к/с. Что касается трансляции записанного или онлайн-контента, то для этих целей предусмотрен 2,7-дюймовый экран с 4-я кнопками управления, хотя возможной остается и передача контента по Wi-Fi.

Доступна доставка из России.

Цена: $34.99 - 44.54

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