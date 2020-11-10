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Игровые ПК заняли особую нишу на рынке, поэтому новинка ProMaster A1 производства компании Colorful вряд ли останется без внимания, особенно если учесть, что она подойдет не только заядлым геймерам, но и тем, кто создает высококачественный контент.

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Приятно удивит и дизайн устройства, причем не только внешний, но и внутренний, ведь чего только стоит расположение его материнской платы и всей интерфейсной панели, доступ к которым можно получить, просто откинув верхнюю крышку системного блока. Кроме того, производитель сделал упор на бесшумность, в результате чего ПК обзавелся боковыми звукопоглощающими панелями 1,2-сантиметровой толщины.

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Позаботились в Colorful и о качественном охлаждении устройства, укомплектовав его собственной жидкостной системой с радиатором на 240 мм. Аппаратная основа новинки представлена в виде процессора Intel Core i9-10900K на 10 вычислительных ядер, распределенных по 20 потокам с тактовой частотой от 3,7 до 5,3 ГГц. Есть здесь и дискретная графика Colorful iGame GeForce RTX 3080 с 10 Гб собственной памяти.

Что касается памяти самого ПК, то разработчики оснастили его ОЗУ формата DDR4-2666 на 64 Гб и сразу двумя M.2 NVMe SSD объемом 1 и 2 Тб. В последнем случае используется жесткий диск 3,5-дюймового типоразмера. За бесперебойную работу компьютера ProMaster A1 отвечает блок питания модульного типа мощностью 750 Вт, прошедший сертификацию 80 PLUS Gold.