Colorful представила тихий компактный десктоп для геймеров
Игровые ПК заняли особую нишу на рынке, поэтому новинка ProMaster A1 производства компании Colorful вряд ли останется без внимания, особенно если учесть, что она подойдет не только заядлым геймерам, но и тем, кто создает высококачественный контент.
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Приятно удивит и дизайн устройства, причем не только внешний, но и внутренний, ведь чего только стоит расположение его материнской платы и всей интерфейсной панели, доступ к которым можно получить, просто откинув верхнюю крышку системного блока. Кроме того, производитель сделал упор на бесшумность, в результате чего ПК обзавелся боковыми звукопоглощающими панелями 1,2-сантиметровой толщины.
Позаботились в Colorful и о качественном охлаждении устройства, укомплектовав его собственной жидкостной системой с радиатором на 240 мм. Аппаратная основа новинки представлена в виде процессора Intel Core i9-10900K на 10 вычислительных ядер, распределенных по 20 потокам с тактовой частотой от 3,7 до 5,3 ГГц. Есть здесь и дискретная графика Colorful iGame GeForce RTX 3080 с 10 Гб собственной памяти.
Что касается памяти самого ПК, то разработчики оснастили его ОЗУ формата DDR4-2666 на 64 Гб и сразу двумя M.2 NVMe SSD объемом 1 и 2 Тб. В последнем случае используется жесткий диск 3,5-дюймового типоразмера. За бесперебойную работу компьютера ProMaster A1 отвечает блок питания модульного типа мощностью 750 Вт, прошедший сертификацию 80 PLUS Gold.
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