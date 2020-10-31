Такой универсальный охотничий нож идеально подойдет для активного отдыха. Его общая длина составляет 28,5 см (16 см клинок и 12,5 см рукоятка) при толщине 0,46 см – вполне приличные габариты. Материал, из которого изготовлено лезвие – сталь 5CR13MOV с твердостью 58-60HRC, рукоятка выполнена из АБС-пластика. Вес ножа составляет 410 граммов.

Цена: $42.00

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Игрушка для взрослых, которая поможет скрасить досуг. В качестве мишени можно выбрать обычные картонные коробки – стрелы способны долетать за несколько метров. Всего в комплекте предусмотрено 10 стрел с возможностью заряда в арбалет по 5 штук для одновременного запуска. Сами стрелы имеют неограниченный запас прочности, подходят не только для игр, но и для самообороны.

Цена: $18.73

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Этот гибридный инструмент выполняет функцию плоскогубцев и гаечного ключа, которому нипочем любое крепление, даже если оно намертво засело в пазу. Для этого производитель оснастил инструмент 6-ю блоками из высококачественной закаленной стали и прорезиненными рукоятками для максимально удобного захвата.

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Доступна доставка из России.

Цена: $12.54

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Компактный портативный монитор легко подключается к компьютеру, приставкам и любым другим устройствам, включая смартфоны и планшеты. Для этого устройство получило соответствующий интерфейс, кабели и удобную подставку-чехол. Примечательно, что сам монитор имеет полноразмерную 15,6-дюймовую диагональ с разрешением 1920 x 1080 точек, широкоугольный обзор на 178 градусов и мощные динамики.

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Цена: $119.50 - 149.50

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Благодаря своей многофункциональности эта LED-лампа подойдет для любых целей, будь то домашнее использование или освещение заведений. Для этого разработчики оснастили осветительный прибор палитрой на 16 цветов, управляемой с комплектного пульта ДУ. Также доступна регулировка яркости, мощность в 15 Вт это позволяет. Лампа имеет цоколь стандарта e27 и работает от 220 вольт.

Цена: $0.01 - 0.97

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