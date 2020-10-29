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По имеющейся информации, для развертывания соответствующей для реализации проекта инфраструктуры, будут задействованы космические аппараты низкоорбитального типа. Ожидается, что в этом случае спутники смогут передавать информацию с максимально низким уровнем сигнальной задержки (от 20 миллисекунд), что в значительной мере увеличит пропускную способность системы в целом. Озвучиваются даже конкретные интервальные цифры – от 50 Мбит до 1 Гбит в секунду.

Что касается расходов на внедрение конвергенции спутниковой и наземной связи, как единственного действенного способа обеспечить полное покрытие страны, то эти объёмы вполне сопоставимы с тратами на прокладку традиционного оптоволокна в малонаселенных регионах. Также стоит напомнить, что сегодня качественное наземное покрытие имеется только на 35% от всей территории Российской Федерации, и, конечно же, речь идёт о самых густонаселённых зонах.

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В итоге на создание проекта, продолжительность разработки которого по предварительным данным составит около двух лет, будет потрачено не менее 6 млрд. рублей, а ведь ещё предстоит его практическая реализация.

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Для чего такие средства? Согласно официальной информации – для проведения глубокого прикладного исследования потенциального внедрения технологии на массовом рынке и выработки оптимальных инфраструктурных решений с учётом лучшей экономической модели реализации данного проекта.