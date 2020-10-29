Незаменимый помощник электрика, что позволяет измерять любые показатели в цепи, в считанные секунды определяя фазу, напряжение и силу тока. Наличие прозвонки поможет определить место разрыва, тогда как предусмотренный фонарик с удобной подсветкой позволит работать в плохо освещённом месте.





Доступна доставка из России.

реклама

Цена: $14.59 - 47.22

Узнать подробности

Вот это универсальный многофункциональный инструмент. Его функционал представляет различное применение: пружинные плоскогубцы, консервный, основной и зубчатый нож, клещи, открывалка и 11 бит со скребком, которые служат отверткой. Такой инструмент прекрасно подходит для походов и для быта.





анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Доступна доставка из России.

Цена: $12.72

Узнать подробности

В этом герметичном кейсе крайне компактно расположен набор инструментов. В комплект вошли 20 бит и 1 ручка, которые служат в качестве отвертки. Есть биты для разборки «яблочной» техники, так набор стал популярен в США, удачно стартовав с краудфандинговой площадки.

реклама

Цена: $11.80

Узнать подробности

Отлично подходит для подключения SSD и HDD к ноутбукам для увеличения памяти. Для этого необходимо воспользоваться DVD-приводом, при этом, чтоб карман был типа Optibay. Комплектация адаптера с диском позволит быстро и легко установить его без профессиональной помощи, после чего у ноутбука появится дополнительное место памяти.

Цена: $0.01

Узнать подробности

Не стоит недооценивать такой важный показатель, как влажность, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещении. Если же в доме сухо и жарко, то создать нужную атмосферу поможет аромадиффузор от Xiaomi, который не только распыляет влагу, но и ароматизирует ее, для чего можно добавить в резервуар любимые аромамасла. Устройство работает от USB-порта, качественно увлажняя воздух и подсвечивая комнату, получив соответствующее оснащение и автономность на 6-8 часов.

Цена: $17.08

Узнать подробности