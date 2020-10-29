Подборка практичных товаров с AliExpress: автоматический мультиметр, мультитул, оптибэй и другие
Автоматический мультиметр
Незаменимый помощник электрика, что позволяет измерять любые показатели в цепи, в считанные секунды определяя фазу, напряжение и силу тока. Наличие прозвонки поможет определить место разрыва, тогда как предусмотренный фонарик с удобной подсветкой позволит работать в плохо освещённом месте.
Доступна доставка из России.
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Цена: $14.59 - 47.22
Мультитул
Вот это универсальный многофункциональный инструмент. Его функционал представляет различное применение: пружинные плоскогубцы, консервный, основной и зубчатый нож, клещи, открывалка и 11 бит со скребком, которые служат отверткой. Такой инструмент прекрасно подходит для походов и для быта.
Доступна доставка из России.
Цена: $12.72
Прецизионные отвертки
В этом герметичном кейсе крайне компактно расположен набор инструментов. В комплект вошли 20 бит и 1 ручка, которые служат в качестве отвертки. Есть биты для разборки «яблочной» техники, так набор стал популярен в США, удачно стартовав с краудфандинговой площадки.
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Цена: $11.80
Оптибэй для установки HDD или SSD в ноутбук
Отлично подходит для подключения SSD и HDD к ноутбукам для увеличения памяти. Для этого необходимо воспользоваться DVD-приводом, при этом, чтоб карман был типа Optibay. Комплектация адаптера с диском позволит быстро и легко установить его без профессиональной помощи, после чего у ноутбука появится дополнительное место памяти.
Цена: $0.01
Аромадиффузор Xiaomi
Не стоит недооценивать такой важный показатель, как влажность, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещении. Если же в доме сухо и жарко, то создать нужную атмосферу поможет аромадиффузор от Xiaomi, который не только распыляет влагу, но и ароматизирует ее, для чего можно добавить в резервуар любимые аромамасла. Устройство работает от USB-порта, качественно увлажняя воздух и подсвечивая комнату, получив соответствующее оснащение и автономность на 6-8 часов.
Цена: $17.08
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