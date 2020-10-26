Это эффектная RGB-подсветка для автомобилей, что устанавливается вручную. Легко крепится на двухсторонний скотч, питается от 12 вольт. Пользователь может корректировать световую палитру, используя прилагающийся в комплекте пульт дистанционного управления.

Доступна доставка из России.

Цена: $9.76 - 13.11

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Это интерфейс для подключения твердотельных накопителей SSD и HDD, c USB WAN и LAN-портами, с поддержкой Wi-Fi до 10 устройств одновременно для беспроводной передачи данных в ПК. Хаб имеет несколько слотов: USB, TF, SD, SATA. Устройство компактно, требует минимум места на рабочем столе.

Доступна доставка из России.

Цена: $19.65 - 46.75

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Зимой актуальна проблема с быстро садящимся при низких температурах аккумулятором. Это пусковое устройство решает эту трудность, приводя мотор в действие при нулевом заряде аккумуляторной батареи. Дополнительно бустер подойдет и для зарядки гаджетов с наличием USB-разъёма, что удобно в пути.

Доступна доставка из России.

Цена: $63.90 - 77.75

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Универсальный набор от производителя WORKPRO включает в себя инструменты и удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки. В наборе 40 единиц сменных бит шести типов, большие и маленькие отвертки с разными наконечниками, насадка для замены бит.

Доступна доставка из России.

Цена: $21.59 - 32.39

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Множество автолюбителей сталкивается с проблемой, как трещины и сколы в лобовом стекле авто. При небольших сколах не стоит спешить с дорогостоящей заменой стекла, используя вместо него полимерный корректор. Набор может герметично заполнить собой мелкие царапины, камуфлируя повреждения, предотвращая их дальнейшее распространение.

Цена: $0.01

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