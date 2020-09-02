Подборка практичных товаров с AliExpress: секатор, заклепочный инструмент, фрезерный станок и другие
Секатор от AIRAJ
Садовые ножницы от AIRAJ представлены в четырех разновидностях. Они отличаются друг от друга формой и шириной лезвий, длиной ручек. У всех секаторов удобные прорезиненные ручки. Благодаря этому инструмент не выскальзывает из рук.
Предусмотрен секатор как для женской, так и для мужской руки. Лезвия инструментов хорошо заточены. Это позволяет обрезать ветки деревьев, стебли не оставляя заусенцев.
Цена: $11.90 - 14.82
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Заклепочный инструмент от HIFESON
Ручной заклепочный инструмент предназначен для скрепления материалов различными заклепками.
Он очень удобный в использовании, но при этом достаточно массивный, надежный, прочный. Инструмент поставляется в двух комплектациях. Они отличаются между собой разными расходными материалами и разным их количеством.
Доступна доставка из России.
Цена: $33.27 - 41.04
Фрезерный станок с ЧПУ от CRONOS
Отличный фрезерный станок для нанесения гравировки на кожу, стекло, дерево, металл, пластик. Его можно заказать с лазером или без лазера. Во втором случае гравировку наносят при помощи резцов. Станина у станка крепкая, надежная.
В комплекте идут метизы. Есть флеш-карта на 4 Гб с программным обеспечением, драйверами. Пользоваться таким фрезерным станком легко и удобно.
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Доступна доставка из России.
Цена: $214.82 - 516.83
Цифровой штангенциркуль JIGONG
Это одна из самых популярных моделей штангенциркулей. На дисплее отображаются точные значения измерений до сотых долей в миллиметрах. Цифры на дисплее крупные, что очень удобно. Шкала на линейке размечена в метрической и дюймовой системах.
Есть возможность одним нажатием кнопки изменить отображение системы на дисплее. На штангенциркуле есть кнопка установки "нуля". Питается цифровое устройство от батарейки LR44, но она не входит в комплект.
Цена: $11.19 - 12.59
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