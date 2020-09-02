Садовые ножницы от AIRAJ представлены в четырех разновидностях. Они отличаются друг от друга формой и шириной лезвий, длиной ручек. У всех секаторов удобные прорезиненные ручки. Благодаря этому инструмент не выскальзывает из рук.

Предусмотрен секатор как для женской, так и для мужской руки. Лезвия инструментов хорошо заточены. Это позволяет обрезать ветки деревьев, стебли не оставляя заусенцев.

Цена: $11.90 - 14.82

реклама

Узнать подробности

Ручной заклепочный инструмент предназначен для скрепления материалов различными заклепками.

Он очень удобный в использовании, но при этом достаточно массивный, надежный, прочный. Инструмент поставляется в двух комплектациях. Они отличаются между собой разными расходными материалами и разным их количеством.

Доступна доставка из России.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 75тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Цена: $33.27 - 41.04

Узнать подробности

Отличный фрезерный станок для нанесения гравировки на кожу, стекло, дерево, металл, пластик. Его можно заказать с лазером или без лазера. Во втором случае гравировку наносят при помощи резцов. Станина у станка крепкая, надежная.

В комплекте идут метизы. Есть флеш-карта на 4 Гб с программным обеспечением, драйверами. Пользоваться таким фрезерным станком легко и удобно.

реклама

Доступна доставка из России.

Цена: $214.82 - 516.83

Узнать подробности

Это одна из самых популярных моделей штангенциркулей. На дисплее отображаются точные значения измерений до сотых долей в миллиметрах. Цифры на дисплее крупные, что очень удобно. Шкала на линейке размечена в метрической и дюймовой системах.

Есть возможность одним нажатием кнопки изменить отображение системы на дисплее. На штангенциркуле есть кнопка установки "нуля". Питается цифровое устройство от батарейки LR44, но она не входит в комплект.

Цена: $11.19 - 12.59

Узнать подробности